Praha - Pražský magistrát ve středu zavře přístup do některých z kobek v nábřeží. Důvodem je jejich rekonstrukce. Magistrát již předal společnosti Ave-Servis staveniště na náplavce v Podskalí. Společnost zahájí rekonstrukci několika kobek v nábřežní zdi, řekl ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha plánuje postupnou rekonstrukci všech náplavek. Výrazně by se měla změnit zejména ta podskalská. Náplavky má ve správě městská firma Trade Centre Praha (TCP). V uplynulých týdnech se postup města nelíbil některým z provozovatelů. Praha chce postupně opravit všechny náplavky.

"Dnes předáváme stavební firmě Ave-servis staveniště a díky tomu bude moci zahájit práce na dvou menších kobkách číslo 2 a 4. Ve středu bude vstup do těchto kobek a menší prostor před ním ohraničen," uvedl Hofman.

Staveniště pro velké kobky, kde působil například Bajkazyl, bude město stavební firmě předávat po 27. dubnu. "Nyní čekáme na ukončení lhůty pro podání námitek vůči vítězi výběrového řízení a čekáme na nabití stavebního rozhodnutí," sdělil Hofman.

S opravou vnitřních prostor náplavky musí podle Hofmana začít město již nyní, neboť s koncem sezóny je naplánována rozsáhlá oprava celého prostoru náplavky. Kromě podskalské bude Praha opravovat také tu na Hořejším nábřeží, a to do letošního 30. listopadu. Práce budou pravděpodobně pokračovat do jara 2019. Na Dvořákově nábřeží budou dělníci od 15. května do 30. listopadu 2018.

Minulý týden si na postup města stěžovali někteří z provozovatelů. Zmíněný Bajkazyl uvedl, že s nimi nikdo z města nejednal a nesdělil, že provozovna bude uzavřena.

Náplavky se v sezoně proměňují v místo společenského setkávání a navštíví je tisíce lidí. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklostezka A2.