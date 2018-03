Praha - Pražský magistrát začal uklízet odpadky z míst u Barrandovského mostu, kde přebývají lidé bez domova. Práce skončí ještě tento týden. Do úklidu se zapojili bezdomovci, kteří dostali za práci zaplaceno. ČTK to řekl radní Daniel Hodek (ČSSD). Bezdomovcům město platí 100 korun za hodinu.

Magistrát vytipoval ve městě místa obývaná bezdomovci, která chce postupně uklidit všechna. Jde o parcely po celé Praze a jejich úklid vyjde na zhruba 180.000 korun. Od letošního ledna bylo dosud vyvezeno 12 tun odpadků.

"Pro nás je důležité, že se úklidu mnohdy účastní i samotní lidé bez přístřeší," řekl Hodek. Je to pro ně placená pracovní příležitost. "Chápu, že je to možná kontroverzní, ale domnívám se, že pokud se alespoň část těchto lidí podaří i díky této možnosti začlenit zpět do společnosti, bude to mít pozitivní význam vlastně pro všechny," řekl Hodek.

Z celkem 100.000 metrů čtverečních vytipovaných znečištěných míst patří většina magistrátu, a to asi 60 procent území. Po skončení úklidu na městských pozemcích se město zaměří na úklid těch soukromých. "Oslovili jsme správce či vlastníky zhruba 20.000 metů čtverečních, tedy asi poloviny zbylých pozemků, aby nechali nepořádek uklidit," uvedl Hodek. Zbylých 20.000 metrů čtverečních je na odlehlých místech.

Magistrát na úklid vybral firmu, která jej zařizuje a bezdomovce do něj zapojuje. Akci je přítomen zaměstnanec městské organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Bezdomovcům CSSP následně nabídne pomoc při návratu do společnosti.