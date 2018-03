Praha - Praha spustila na Staroměstské radnici obrazovku, na které promítá virtuální orloj, protože originál je v současné době restaurován. Na projekci jsou vidět všechny pohyby apoštolů a ciferníku a doprovází ji i kokrhání kohouta a zvonění kostlivce. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Orloj se vrátí na své místo do konce letních prázdnin, do té doby bude na jeho místě obrazovka.

Pro chod virtuálního orloje bylo nutné vytvořit aplikaci, aby mohla obrazovka fungovat po celý den a aby obraz byl jasný i za intenzivního svitu poledního slunce. Zároveň je u projekce nainstalován systém pro dálkový dohled pro případné okamžité řešení závad. Obrazovka je proti orloji blíže Staroměstskému náměstí, aby nenarušovala rekonstrukci orloje. Rozměry obrazovky, která váží jednu tunu, jsou 5,6 metru na výšku a 3,8 metru na šířku.

Orloj se zastavil 8. ledna a poprvé od poválečných let byl kompletně demontován. Po součástkách byl převezen do několika dílen, kde na něm nyní pracují hodináři i restaurátoři. Restaurátoři vrátí původní význam sochám, které představovaly tři nejhorší lidské hříchy - pýchu, lakomství a závist, a tři nejkrásnější lidské vlastnosti - soucit, štědrost a skromnost. Astroláb dostane vzhled odpovídající historickým dokumentům. Hodně práce budou mít restaurátoři s kamennou výzdobou, kterou místy poškodili vandalové.

Stroj orloje je nyní rozebrán na součástky a orlojník Petr Skála, který se o staroměstský orloj stará od roku 2009, mechanismus vrátí do podoby z roku 1860. Technická zařízení, která v orloji byla od rekonstrukcí po druhé světové válce, se už na Staroměstskou radnici nevrátí. Kompletní cena oprav orloje je 9,4 milionu korun.

Oprava orloje je součástí rekonstrukce Staroměstské radnice, která začala loni v dubnu. Při první fázi byla zabezpečena statika kamenů, které se od sebe rozestupovaly, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci a na konci února se pod ochoz vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do podzimu, nejpozději do výročí 100 let vzniku Československa. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.