Praha - Praha schválila nájemní smlouvu s prvoligovým fotbalovým klubem Bohemians Praha 1905 o užívání stadionu Ďolíček ve Vršovicích. Klub bude po dobu deseti let platit roční nájemné 1,5 milionu korun. O rozhodnutí rady dnes novináře informoval radní Karel Grabein Procházka (ANO). Znění smlouvy na konci měsíce projedná zastupitelstvo.

Situace kolem vršovického stadionu se řeší řadu let. Praha 10 v prosinci loňského roku schválila vrácení pozemku, který sousedí se stadionem, zpět magistrátu. Byla to podmínka hlavního města, aby koupilo samotný stadion. Soukromý majitel, společnost Bohemians Real, ho nabízí za téměř 140 milionů korun. Procházka dnes řekl, že pracovní skupina složená ze zástupců místní radnice a magistrátu dál řeší budoucnost území.

O převodu stadionu se jedná od roku 2011 a ligovým fotbalistům způsobovala nejistota značné potíže. "Schválili jsme poslední dokument v řadě potřebný k tomu, abychom dali jistotu fotbalovému oddílu a připravili se na budoucnost, jak areál zhodnotit," uvedl radní. Desetiletá smlouva je doplněna o inflační doložku. Po uplynutí doby nájmu je podle radního možné jednat o prodloužení smlouvy.

Bohemians věří, že schválením smlouvy končí dlouholeté peripetie kolem stadionu. "Je to poslední bod, který zbýval ke schválení. Nemělo by se snad už objevit nic, co by bylo potřeba projít nějakým politickým schvalovacím procesem. Ta nejistota kolem stadionu trvá skoro 20 let. Jsme rádi, že to konečně někdo pomohl vyřešit tak, aby Bohemka mohla pokračovat dál. Doufáme, že se to příští čtvrtek podaří na zastupitelstvu schválit," řekl ČTK marketingový manažer Bohemians Svatoslav Baťa.

"Teď už je jen na magistrátních úřednících, až se jim podaří dořešit veškeré papírové věci s majitelem stadionu, zařídit podpis kupní smlouvy a převod majetku do majetku hlavního města," dodal Baťa.

Nynější nájemní smlouva s majitelem stadionu společností Bohemians Real vyprší klubu po skončení ligové sezony. "Poté už nemusí být prodloužena, takže i z toho pohledu jsme rádi, že už to bude schválené a nějaká jistota do budoucna to konečně pro Bohemku je. Věříme, že pro příští licenční řízení už budeme moci dokládat nájemní smlouvu na novém městském stadionu s jistotou na deset let," uvedl Baťa.

"Původní doba, po kterou měla trvat nájemní smlouva, byla vyšší, to snížení na deset let není úplně dobrou zprávou. Ale i tak je to pro nás jistota, za kterou jsme rádi. Bude to o něco vyšší nájemné, než platíme teď, ale pořád si myslím, že to je odpovídající výše," dodal Baťa.

Stadion chtěla původně koupit sama radnice. Vedení Prahy s tím ale nesouhlasilo.