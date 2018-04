Praha - Praha odstraní z Pražských stavebních předpisů (PSP) požadavek na tzv. oslunění bytu. Nahradí jej požadavek denního osvětlení. Změnu schválili pražští radní. Oslunění znamená, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Novela začne platit ještě letos. Zastupitelé si od ní slibují zlepšení vzhledu nových domů. PSP platí od 1. srpna 2016 a jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby.

Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče byl předpis o oslunění absurdní a architekti musí navrhovat domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. Byty, které nevyhovují předpisu, jsou podle něj kolaudovány a prodávány jako ateliéry, přitom ale slouží k bydlení. Podle IPR s výjimkou Slovenska požadavek na oslunění nikde v zahraničí v podobě jako v ČR není.

Oslunění vystřídá již platný předpis o denním osvětlení. To znamená, že by všechny pobytové místnosti musely mít okna. Podle návrhu novely by pak součet ploch všech oken nesměl být menší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Prvek denního osvětlení pak ještě doplní požadavek dostatečného odstupu budov od sebe.

PSP umožňují výstavbu udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami, které respektují charakter svého okolí. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody, přednost mají mít bezbariérové přechody. Stanoví i výškovou regulaci novostaveb.

Znění PSP vyvolalo v minulosti řadu sporů, mimo jiné v pražské koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Po sporech jejich přípravu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odebrala z kompetence svému tehdejšímu náměstku Matěji Stropnickému (SZ/Trojkoalice) a předložila k projednání novou verzi. Primátorčinu novelu nakonec notifikovala Evropská komise.