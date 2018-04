Praha - Radní hlavního města dnes neschválili novelu pražských stavebních předpisů (PSP), která měla odstranit požadavek na oslunění bytů a nahradit jej požadavkem na denní osvětlení. Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která vládne s ANO a ČSSD, si vyžádala čas na její prostudování. Novinářům to řekli primátorčini náměstci Eva Kislingerová (ANO) a Petr Dolínek (ČSSD). Náměstkyně Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) ČTK řekla, že materiál nebyl radním předložen podle pravidel předkládání dokumentů k projednání.

Požadavek na oslunění znamená, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Novela měla vejít v platnost v říjnu 2018.

"Jeden z partnerů v koalici si požádal o prodloužení času na prostudování. Já mohu říct za ČSSD, že jsme byli připraveni novelu schválit. Není ideální, ale myslíme si, že kroky, které tam byly navrženy, by pomohly, aby výstavba v Praze mohla probíhat," řekl Dolínek. Kislingerová uvedla, že i radní z ANO by pro novelu hlasovali.

"V tomto městě máme pravidla předkládání tisků na radu. Trojkoalice pouze chtěla, aby byla dodržována," řekla Kolínská. Dodala, že kvůli "procesní neukázněnosti paní primátorky (Adriany Krnáčové)" neměli radní dost času na prostudování dokumentu. Materiál dostala prý teprve v pátek. Dokument bude podle ní předložen na jednání příští týden.

Vyjádření Kolínské Krnáčová odmítla. "Už mi ty osobní útoky přijdou komické. S paní náměstkyní jsem o tom materiálu mluvila už před měsícem a navíc ho připravoval Institut plánování a rozvoje, který spadá do její gesce. Ráno mi jednoduše zavolal předseda Zelených pan (Petr) Štěpánek a požádal mě, že zatím nemají jasno a potřebovali by ještě čas. Vyšla jsem mu vstříc a reakce paní Kolínské je další osobní útok," uvedla Krnáčová.

Podle ředitele IPR Ondřeje Boháče je předpis o oslunění absurdní a architekti musí navrhovat domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. Byty, které nevyhovují předpisu, jsou podle něj kolaudovány a prodávány jako ateliéry, přitom ale slouží k bydlení. Podle IPR s výjimkou Slovenska požadavek na oslunění nikde v zahraničí v podobě jako v ČR není.

Oslunění měl vystřídat již platící předpis o denním osvětlení. To znamená, že by všechny pobytové místnosti musely mít okna. Podle návrhu novely by součet ploch všech oken nesměl být menší než destina podlahové plochy místnosti. Prvek denního osvětlení ještě doplní požadavek dostatečného odstupu budov od sebe.

PSP začaly platit 1. srpna 2016 a definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. PSP umožňují výstavbu tzv. udržitelného města se stromy v ulicích a novostavbami, které respektují charakter okolí. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší 12 metrů má mít stromořadí. Neměly by vznikat zbytečné podchody a nadchody, přednost mají mít bezbariérové přechody. Stanoví i výškovou regulaci novostaveb.