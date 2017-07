Praha - Praha nechá vytvořit turistickou mobilní aplikaci, která turistům usnadní orientaci, poskytne informace a zároveň naláká na turistické cíle mimo centrum města. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Provoz aplikace by měl být spuštěn letos v srpnu a v roce 2019 město její provoz vyhodnotí. Provozovatelem aplikace bude městská firma Operátor ICT.

"Účelem tohoto projektu je zpřístupnění základních turistických informací a doporučení návštěvníkům Prahy ze zahraničí a výhledově i z tuzemska," píše se v materiálu. Aplikace má poskytnout turistům rychlý přístup k základním radám na dvě až tři kliknutí, a to k těm, ke kterým se lze běžně dostat pouze po pracném prostudování turistických průvodců.

Rovněž má motivovat turisty k návštěvě zajímavých míst mimo historické centrum. "V tomto případě hovoříme o takzvaném vyvedení turistů z centra pomocí geolokačních her a zájmových túr," píše se v dokumentu.

S Operátorem ICT bude mít Praha smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. "Měsíční cena za poskytování této služby byla po zohlednění všech investičních a provozních nákladů, včetně přiměřené marže... stanovena na 89.253 korun bez DPH," píše se v dokumentu.

V případě, že bude Operátor ICT potřebovat finance nad rámec dohody, bude muset být případné navýšení projednáno magistrátem.

Radní letos v červnu schválili vznik nové víceúčelové karty pro turisty. Náklady na pořízení by mohly být dva miliony korun a její vznik by měl koordinovat rovněž Operátor ICT. Měla by vzniknout ve fyzické i elektronické podobě. Turisté ji budou používat jako vstupenky do památek i jako jízdenku MHD.