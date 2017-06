Praha - Zástupci pražské koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN a KDU-ČSL) se domluvili, že nechají vypracovat studii takzvané povrchové varianty vedení městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy. Práce na dosud připravované variantě vedené přes Balabenku tunely se ale nezastaví. Tendr na dodavatele studie má město vypsat v polovině července a konečnou variantu vybrat na jaře 2018. ČTK to řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a zastupitel Matěj Stropnický (SZ). Dohodu dnes ještě projednají pražští radní.

ANO s ČSSD prosazují variantu pracovně nazývanou Vlasta s několika tunely přes Balabenku. S tou Trojkoalice nesouhlasí a požaduje rozpracování druhé, převážně povrchové varianty.

"V půlce července město zadá externí studii, která prověří možnost zkapacitnění některých komunikací. Zároveň paní náměstkyně (Petra) Kolínská (SZ) předloží v půlce července zadání započetí změny územního plánu v tom rozsahu, jaký potřebuje městský investor a následně projektanti," řekl Dolínek.

Podle Stropnického se přípravy na výstavbě okruhu dnešní dohodou nezastavují. "Město ale předtím, než se definitivně rozhodne, tak bude mít na stole dvě porovnatelné varianty, jednu z nich vzešlou ze soutěže. Teprve na jaře příštího roku se rozhodne, zda bude investovat do té drahé varianty, nebo do té levnější, o kterou budeme usilovat my," řekl Stropnický.

Město nyní soutěží projektanty dostavby okruhu. To dnešní dohoda nezastavila.

Stavba trasy, kterou prosazují ANO a ČSSD, by v případě schválení mohla začít v roce 2023 a náklady jsou odhadovány na 40 miliard korun. Délka trasy má být 10,25 kilometru a bude se skládat ze tří úseků.

Varianta Trojkoalice neplánuje vybudování jedné velkokapacitní komunikace, ale počítá s vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou. Na ní by byl tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Městský nebo také vnitřní okruh staví hlavní město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.