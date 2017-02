Praha - Pražští radní dnes schválili návrh znění dohody s vlastníky pozemků v Krči nutných pro stavbu trasy metra D. Vlastníci by se měli podpisem zavázat k tomu, že dovolí Praze stavět na svých pozemcích metro. Město pak slíbí, že bude spolupracovat na tvorbě studie na zástavbu pozemků, kde majitelé chtějí vybudovat nové budovy. Praze však stále ještě část pozemků pro stavby trasy D chybí. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města.

Dohodu podepíše Praha, dopravní podnik (DPP) a vlastníci. Vůli podepsat ji měla také Praha 4, to se nakonec nestane, právo vyjádřit se jí ale zůstane.

Vlastníci mají podle návrhu dohody v úmyslu na pozemcích u Thomayerovy nemocnice postavit několik domů, které vytvoří okolí stanice metra. Jedná se o polyfunkční budovy s obchodní, administrativní a rezidenční částí. Město výměnou za možnost vzniku stanice nabídlo podle dokumentu zahájení změny územního plánu tak, aby odpovídal záměrům obou stran, tedy stavbě metra i budov. Zpracování změny by mělo být zahájeno do šesti měsíců.

Praha má s výkupy pozemků nejen v okolí Thomayerovy nemocnice dlouhodobé problémy. Trasa zasahuje do 718 pozemků, z nichž přes tři stovky je v soukromém vlastnictví.

První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023, uvedl v pondělí náměstek primátorky Petr Dolínek. Praha chce zahájit v září příštího roku geologický průzkum. Letos v listopadu by měla být vypsána soutěž, v níž najde firmu, která průzkum provede. Město také vypracovalo harmonogram stavby a rozdělilo ji do etap.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun. Jezdit v něm budou automatizované soupravy bez řidiče. Nedávno otevřené stanice metra A do Motola vyšly na necelých 20 miliard korun.