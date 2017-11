Praha - Praha by měla v příštím roce, po započtení převodu peněz zbylých z letoška, hospodařit příjmy 54,096 miliardy korun a výdaji 70,3 miliardy. Deficit pokryje z vlastních zdrojů a státních příspěvků. Na investice chce vyčlenit 16,8 miliardy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili pražští radní. Dokument musí schválit ještě pražští zastupitelé, zřejmě 30. listopadu. Na letošek má Praha schválený rozpočet s výdaji 62,2 miliardy a příjmy 47,2 miliardy korun. Rozdíl město dorovná ze státních příspěvků.

V roce 2018 by běžné výdaje měly činit 53,38 miliardy korun. Z toho zhruba 20 miliard korun by mělo směřovat do dopravy. Na školství, mládež a sport má jít asi 13 miliard korun.

Na dopravu by malě připadnout rovněž největší část investic, a to 3,44 miliardy. Dalších 1,753 miliardy má směřovat do městské infrastruktury a více než miliarda na školství, mládež a sport. Mezi nejvýznamnější investice bude patřit dostavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově, na kterou město dá 1,1 miliardy korun. Na výstavbu metra D z Pankráce do Písnice bude vyčleněno 1,7 miliardy a na rekonstrukci Výstaviště 350 milionů.

Nějvětší část příjmů obdrží hlavní město z DPH, a to 27 miliard korun, což podle náměstkyně primátorky pro finance Evy Kislingerové (ANO) znamená meziroční nárůst o 26 procent. Z daně z příjmu fyzických osob město očekává 13,21 miliardy korun, tedy o devět procent více než loni. Daň z příjmů právnických osob má vzrůst o 10,3 procenta na 11,77 miliardy.

Praha podle Kislingerové počítá i se snižováním dluhu. "Na splacení emitovaných dluhopisů pokračujeme s vytvářením rezervy v objemu 1,2 miliardy a máme nachystáno 933 milionů na pravidelné splátky úvěrů od Evropské investiční banky (EIB). Dalších 500 milionů korun máme připraveno na případné předčasné splacení jistiny úvěrů EIB," uvedla.

Městské části dostanou na svůj provoz v součtu 5,33 miliardy korun, což je o 268 milionů více než letos. Město pro příští rok navýšilo radnicím příspěvek na jednoho obyvatele z 2900 na 3000 až 5500 korun. O 47 milionů víc dostanou radnice na kompenzaci za výkon státní správy. "V rozpočtu jsme našli prostor i pro navýšení odměn učitelů škol zřizovaných městskými částmi, tedy zejména základních a mateřských, v celkové výši 300 milionů korun," uvedla Kislingerová.