Praha - Praha rozdělí mezi filmaře 15 milionů korun z nadačního fondu Praha ve filmu, který je určený k propagaci metropole v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Dnes o tom informoval pražský magistrát. Žádost o příspěvek na hraný, dokumentární a animovaný film, seriál nebo epizodu seriálu, kde se objeví Praha, mohou filmaři podávat do 15. února. Fond magistrát založil v roce 2016.

"Prostředky do fondu vložené se Praze vrátí v podobě peněz utracených v rámci natáčení a sekundárně s růstem cestovního ruchu. A jak ukázala první výzva a kvalitní zahraniční projekty, zájem o tuto pobídku zde je," uvedl radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Podporu mohou získat projekty, jejichž natáčení začalo v loňském roce nebo začne letos. Při posuzování snímků hraje roli to, aby bylo dílo vysílané v zahraničí. Praha musí ve filmu či seriálu představovat skutečně Prahu a ne jiné město. Jaké projekty město podpoří, by mělo být známé do května.

V minulé výzvě město podpořilo čtyři projekty 5,3 milionu korun. Ve výzvě vyhlášené v květnu loňského roku z 12 žádostí uspěl indický film Jab Harry met Sejal, kanadský The Death and Life of John F. Donovan v hlavní roli s Natalií Portmanovou, francouzská komedie Tout le monde debout a německý televizní film Ein Sommer in Prag.

Propagace metropole je podle vedení Prahy důvodem vzniku fondu, který v roce 2016 část zastupitelské opozice označila za plýtvání penězi. Dalším cílem má být podpora zaměstnanosti a lokálních dodavatelů filmového průmyslu v metropoli.

Asi nejslavnějším filmem, který se v Praze natáčel, byl v roce 1983 snímek Amadeus Miloše Formana, kde však česká metropole ztvárňuje Vídeň. Naopak část akčního snímku Mission: Impossible s Tomem Cruisem se v Praze odehrávala i natáčela. V české metropoli se filmovaly i další hollywoodské trháky, například Agent bez minulosti či Hellboy. Městská Pražská informační služba věnovala filmům natáčeným v Praze speciální web Film v Praze.