Praha - Pražští radní rozhodli, že město chce získat 100 procent akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Novinářům to řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Zároveň nechali vyhotovit memorandum o koupi, které chce s PVK podepsat. Vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia. PVK mají pronajatu vodohospodářskou síť do roku 2018 od městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS). PVK v minulosti konkrétní jednání komentovat nechtěly.

O záměru získat PVK hlasovali radní letos už jednou. "Od původního usnesení se to dnešní liší v tom, že dnes jsme schválili cílový stav 100 procent akcií, kdežto původně bylo, že chceme získat až 100 procent," řekla Krnáčová.

Záměr nakoupit akcie společnosti chce město stvrdit podpisem memoranda mezi Prahou a PVK. "Momentálně jej mají právníci. Chceme vytvořit férové podmínky pro to, abychom akcie mohli získat," řekla Krnáčová.

Prvním krokem podle ní bude odkup asi 34 procent akcií. Kdy a zda se tak stane, zatím ale není jasné. Bude záležet například na konkrétní dohodě s PVK a ocenění majetku firmy. "Ohodnocení si asi vyžádá časovou rezervu a poradenství," řekla Krnáčová.

Vodní hospodářství v Praze provázejí složité smluvní vztahy, o jejichž nevýhodnosti se diskutuje řadu let. PVK v 90. letech od státu koupila francouzská Veolia. Vodovodní síť má na základě dodatku z roku 2013 pronajatou do roku 2028. PVK ročně utrží pět miliard korun, Praze za pronájem vrací asi dvě miliardy korun a další částky vkládá do oprav sítí. Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun, většina peněz se podle vedení PVK rozpustila ve státním rozpočtu.