Praha - Premiérový ročník Laver Cupu sklidil úspěch v hale i u televizních obrazovek. Tenisté Evropy v pražské O2 areně porazili zbytek světa a výkonný ředitel soutěže Steve Zacks chválil fanoušky v české metropoli i organizátory.

"Praha byla fantastická. Zvolili jsme ji nejen proto, že je krásná, ale i proto, že jsme věděli, že tu fanoušci zbožňují tenis, jsou tu skvělí organizátoři a dobrá aréna. Měli jsme příležitost vidět město, udělat několik zábavných představení pro fanoušky. Pak přišli a fandili hráčům hodně a ve skvělé atmosféře," řekl Zacks.

V podobném duchu hovořil také Miroslav Černošek, majitel České sportovní, která byla lokálním promotérem a organizátorem akce. "Genius loci Prahy je nevídaný. Je velice vítaná a má v sobě něco, co sem hráče a hráčky přitahuje," řekl.

Podle odhadů ředitele O2 areny Roberta Schaffera přišlo na třídenní akci, v pátek a v sobotu rozdělenou na odpolední a večerní zápasy, přes 80 tisíc lidí. "Když v červnu 2016 poprvé Zacks v areně popisoval akci, tak jsme si říkali, že tomu moc nevěříme a kéž by aspoň deset procent byla pravda. Ted máme za sebou spoustu nádherného tenisu. Nastavili jsme laťku poměrně vysoko," řekl Schaffer.

Hlavní organizátory nyní čeká vyhodnocení Laver Cupu. Zjistí si zpětnou vazbu od fanoušků, hráčů, sponzorů a televizí. "Zatím říkají: Ano. Ale to nás nezastaví, abychom to zkusili udělat lepší. Stejně jako jsme to uzpůsobili, aby to sedělo Praze, uděláme totéž pro Chicago," připomněl Zacks dějiště ročníku 2018.

Pro mnohé bylo nejpřekvapivější chování tenistů. Hvězdní hráči, zvyklí na turnajích bojovat jen za sebe, se stmelili a fandili jeden druhému. "Tohle bylo otázkou, jestli budou skvělými parťáky, a ukázali, že ano. Užili si hodně legrace," řekl Zacks.

Osvědčil se i netradiční černý kurt, na kterém byl dobře vidět míč. "Chtěli jsme něco odlišného a inovativního. Kurt byl jednou z věcí. A také digitální zdi, grafika v televizi, jak fungovalo skóre. Z hodně věcí byli lidé docela nadšení," řekl Zacks.

I pro televizní fanoušky byl připraven přenos nově. Česká televize snímala třeba finále Davisova poháru na dvanáct kamer, pořadatelé Laver Cupu jich měli jen na tenis 32 a další v zákulisí. "Chtěli jsme dát lidem odlišný přístup, než normálně mají. Jestli to vypadalo jako film, tak to musí znamenat, že to bylo opravdu krásné."

Diváci viděli, jak se hráči rozehrávají, rozcvičují v tělocvičně a diskutují v šatně nad taktikou. "Odhodlali se k tomu. Dávám jim kredit, že s námi tohle zkusili, a výsledky byly fantastické. Ale bez tolika skvělých hráčů by to nešlo," řekl Zacks.

Ze všech stran, zdá se, Laver Cup uspěl. Líbil se tenistům, fanouškům i pořadatelům. "Oslovil českou i světovou sportovní veřejnost. Diváci milující tento globální sport jsou nadšení. Akce by mohla před sebou mít dlouhé bytí. Námět je úžasný a chování hvězd chytlo spoustu lidí za srdce," uzavřel Černošek.