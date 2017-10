Praha - Do Prahy se sjeli přední světoví hackeři na čtvrtý hackerský kongres, který ode dneška do neděle pořádá pražská Paralelní Polis. Hlavními řečníky budou mimo jiných hacker a programátor Amir Taaki, který je podle časopisu Wired jedním z nejnebezpečnějších lidí světového internetu, a kontroverzní americký vědec a kryptoanarchista Jim Bell. Uvedli to organizátoři akce.

Letošní akce s podtitulem Liberate! navazuje tématem finanční svobody a nezávislosti na minulý ročník, který se zabýval decentralizací. Program zahrnuje přibližně 50 přednášek, workshopů a diskusí.

Jedním z hlavních cílů kongresu bude zmapovat celosvětově se zhoršující klima v oblasti finanční svobody a zároveň představit vybrané nástroje, které by mohly pomoci celkovou situaci zlepšit. Jde například o anonymní kryptoměny Monero nebo Zcash a také kryptomarkety a decentralizované směnárny.

"Letošní kongres je jedinečnou příležitostí potkat světové osobnosti a experty, kteří vidí budoucnost finanční svobody v decentralizovaných technologiích, a zároveň tuto budoucnost spoluvytváří," uvedl spoluorganizátor akce Martin Šíp.

Stejně jako loni se i letos mohou návštěvníci těšit na slovenského ekonomického analytika Juraje Karpiše, autora bestselleru Zlé peniaze, v němž se alternativním způsobem pokouší popsat příčiny a důsledky finanční krize a vysvětlit krizové ekonomické jevy. Česko budou zastupovat právníci se zaměřením na problematiku kryptoměn Radim Kozub a Pavel Urbaczka. Z loňských účastníků se na půdě Paralelní Polis opět představí německý kryptoanarchista a privacy extremist Smuggler či slovenští hackeři a podnikatelé Pavol Lupták a Juraj Bednár. Během kongresu vystoupí i americká sex anarchistka Alexa Martinezová, hackerka s přezdívkou SVA nebo špičky světové kryptoanarchie Pamela Morganová a Paige Petersonová.