Praha - Radnice Prahy 1 do začátku hlavní prázdninové turistické sezony omezí jízdu na kole v centru metropole. Impulzem je fakt, že soud zamítl návrh na předběžné opatření, které by platnost omezení pozastavilo. ČTK to sdělila mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Soud bude ještě rozhodovat o návrhu úplného zrušení omezení, na to však podle radnice není nutné čekat. Zákaz pohybu na kolech se má mezi 10:00 a 17:00 týkat pěších zón zejména kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí.

"Po rozhodnutí soudu předpokládáme, že zahájení bude moci začít do hlavní letní turistické sezony," uvedla mluvčí Prahy 1. Radnice podle ní ještě jedná o detailech. I když soud zatím zamítl jen návrh předběžného opatření, dá se podle mluvčí předpokládat, že u návrhu o zamítnutí celého opatření bude verdikt stejný. "Není potřeba čekat na to, zda se tak stane," dodala.

Opatření už schválil úřad, vedení Prahy 1 však prozatím jeho zavedení odložilo. Jedním z důvodů byla zřejmě i žaloba, kterou proti němu podal spolek Automat spolu se dvěma dalšími navrhovateli. Její součástí byla i žádost o předběžné opatření, které by do definitivního rozhodnutí soudu pozastavilo platnost omezení.

Podle spolku by omezení kol z důvodu vedení objízdných tras ohrozilo zdraví cyklistů, a to kvůli velkému dopravnímu zatížení například Vodičkovy ulice, kudy má trasa mimo jiné vést. Ve Vodičkově či Lazarské ulici také bude podle námitek docházet ke zdržení tramvají.

Soud rozhodl, že k vydání předběžného opatření není důvod. Navrhovatelé podle usnesení, které má ČTK k dispozici, neprokázali, že jim vstupem omezení v platnost hrozí újma. To je podmínkou pro vydání předběžného opatření. Zároveň dostatečně nepodložili svoje námitky ohledně bezpečnosti cyklistů.

Soudní senát dále souhlasil s Prahou 1, podle které mohou cyklisté v daných oblastech a časech kolo vést. Objízdné trasy navíc podle odůvodnění soudu už cyklisté využívají a jejich případné větší množství neznamená automaticky ohrožení.

Podle Vratislava Fillera ze spolku Automat zatím zástupci spolku usnesení soudu od právníků neobdrželi, takže se k dalšímu postupu nemůže blíže vyjádřit. Spolek nicméně podle něj v poslední době provedl vlastní výzkum chování cyklistů v pěších zónách v centru Prahy a neohleduplně vůči chodcům se chovala jen tři procenta z nich. Omezení pohybu pro všechny tak podle něj odpovídá principu kolektivní viny.

Podle původních vyjádření radnice Prahy 1 mělo omezení mířit zejména proti takzvaným motorovým koloběžkám, které se začaly po centru metropole pohybovat po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce. V opatření se nicméně explicitně mluví o ohrožení chodců cyklisty. Omezení už je připraveno i schváleno a může vstoupit v platnost v momentě, kdy radnice rozmístí dopravní značení.