Brno - Obránce Jakub Krejčík prozradil, že hokejisté Komety Brno před pokračováním finálové série s Třincem pracují hodně na přesilových hrách. Po úvodních dvou zápasech je stav nerozhodný 1:1, Kometa se zatím ani jednou v početní výhodě neprosadila. Naopak Oceláři v každém utkání jednou početní výhodu využili.

"Přesilovky ovlivňují malé detaily. V souhře a nahrávkách. Potřebujeme si udělat místo k tomu, aby střela prošla na branku. Pracujeme na tom jak na ledě, tak i na videu. Myslím si, že v příštím zápase už nějakou přesilovku proměníme. Je to také o trpělivosti, abychom situaci neuspěchali a věřili tomu, co máme nacvičené," řekl Krejčík.

Před středečním pokračováním série na domácím ledě si pochvaluje dobrou náladu v týmu. "Věděli jsme, že finále bude těžké. Jsme rádi, že je stav na zápasy srovnaný. Nyní chceme ve dvou domácích utkáních vyhrát," řekl šestadvacetiletý obránce.

Porážku v prvním sobotním duelu v Třinci zpětně přičítá špatnému vstupu do zápasu. "Dostali jsme laciné góly. Spíše to bylo o nás, než o soupeři. Na prohru jsme chtěli rychle zapomenout. Jen jsme si řekli, v čem jsme udělali chyby. Máme v kádru dost inteligentních hráčů, kteří si uvědomili, že start nebyl takový, jaký by měl ve finále být," uvedl Krejčík.

"Druhý zápas jsme začali úplně jinak. Tak se chceme nyní prezentovat. Věřím i v obrovskou podporu domácích fanoušků. Zápasy ale budou vyrovnané. Nic nového neuvidíme," předpokládá brněnský obránce.

Velké šarvátce po skončení minulého zápasu nepřikládá váhu. "Emoce k finále patří. Samozřejmě by to mělo být v nějakých regulích. My ustupovat z ničeho nebudeme, " řekl Krejčík, jenž vnímal mnohem více vyhecované úvodní dva zápasy ve čtvrtfinálové sérii s Vítkovicemi.

V play off je Krejčík nejčastěji střílejícím brněnským obráncem. V dosavadních jedenácti zápasech už má u svého jména ve statistice 27 střel na branku, gól ale zatím nedal. "Doufám, že už by tam nějaká střela mohla spadnout. Naštěstí góly dávají jiní, takže to tolik nevadí," poznamenal Krejčík, který byl v základní části nejpilněji střílejícím hráčem Brna. Ze 136 pokusů dal osm gólů a k tomu měl 27 asistencí.

"V play off střílím z větší dálky. K zakončení z mezikruží, jako v základní části, se tak často nedostanu. A také není v play off prostor na nějaké bláznivé výlety do útoku. Máme svůj systém, který se snažíme plnit," dodal obránce Komety, který má ve sbírce bronzovou medaili z mistrovství světa 2012 a v extralize dosáhl kromě loňského titulu s Kometou před čtyřmi lety na bronz se Spartou.