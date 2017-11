Prachatice - Město Prachatice dnes otevřelo obnovenou kolonádu v prostoru bývalých lázní a naučnou stezku. Investovalo 1,7 milionu korun. Opravuje i další památky v blízkosti. ČTK to dnes řekl starosta Martin Malý (Nezávislí). Stavby v lázeňském areálu patří firmě Resort sv. Markéty Prachatice, která je od 1. ledna 2016 v likvidaci, na konci roku 2014 činila její kumulovaná ztráta přes 15 milionů Kč.

Město má ve firmě podíl 15 procent. Firma je v likvidaci na podnět akcionářů. "Likvidátor se snaží zpeněžit aktiva, která tam zůstala. Stále se hledá kupce," řekl Malý, člen dozorčí rady firmy.

Když společnost vznikla, mělo v ní město podíl 50 procent, v roce 2010 se zmenšil na 15 procent. Podle Malého začal jeden z větších akcionářů Ladislav Marek navyšovat základní kapitál, čehož se už město neúčastnilo. Jako aktiva se teď prodávají projektová dokumentace a pozemky. Dnes nevyužívané objekty bývalých lázní jsou prázdné, "bez oken, v dezolátním stavu," řekl Malý. Jde o areál s rozlohou asi osm hektarů.

Tradice lázeňství v Prachaticích sahá do 17. století, největší rozkvět zažilo počátkem 20. století, před první světovou válkou léčbou prošlo asi 4000 lidí ročně. Po roce 1945 fungoval areál podle Malého postupně jako lazaret, internát, lesní škola, bydlení i místo pro vzdělávání cizinců. V 90. letech zprivatizovali areál lékaři se záměrem vybudovat gynekologické centrum. "To však ztroskotalo (...) město koupilo areál zpět," řekl Malý. V roce 2001 rozjel tehdejší starosta Jan Bauer (ODS) se souhlasem zastupitelů firmu se skupinou podnikatelů, lázně měly stát do roku 2005.

Město nyní investuje do další části areálu s velikostí kolem deseti hektarů. Letos celkem šest milionů Kč, polovinu peněz získalo z dotací. "Je tu řada krásných míst, která dříve sloužila jako lesní promenády, cestičky, zastavení, kaple, křížová cesta. Rozhodli jsme se celý tento kout s nádherným výhledem na město, klidovou zónu, zatraktivnit a navázat tak trochu na zašlou slávu lázeňství u nás," řekl starosta.

Dnes město otevřelo obnovenou lázeňskou lesní promenádu, což stálo 1,4 milionu, náklady pokryla dotace z ministerstva životního prostředí. "Kolonáda tu vždy byla, systém krásných opěrných zdí s výklenky, kde byly lavičky, kde hrála i muzika a byl odsud nádherný výhled," řekl Malý.

Ode dneška je otevřená i naučná stezka víly Majolenky s 21 zastaveními, které ilustrovala Zdeňka Študlarová; nabízejí informace o včelách i historii včetně Zlaté solné stezky. Stezka stála 300.000 Kč. Město za 700.000 Kč opravilo i 300 metrů dlouhou část přilehlé ulice. Do konce listopadu dokončí Prachatice v lokalitě i areál lesních her za 2,1 milionu.

Za 1,6 milionu opravilo město v areálu i zchátralou kapli, poblíž promenády obnovuje za 350.000 Kč původně gotický oltář. Kousek od lázní je také nová zvířecí obora s muflony, daňky, ovcemi i kozami a naučný srub s poznáváním dřevin. Je o to obrovský zájem, dodal Malý.