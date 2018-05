Praha - Investiční skupina PPF koupila podíl 29,4 procenta v telekomunikační firmě ČD - Telematika od skupiny Unicapital. Cenu ani podmínky smlouvy firmy zveřejňovat nebudou. Společnosti to uvedly v tiskové zprávě.

ČD - Telematika, kterou majoritně vlastní České dráhy, je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Firma vlastní telekomunikační síť podél tuzemských železničních tratí.

"Nákup minoritního podílu je součástí dlouhodobé strategie PPF v oblasti telekomunikační infrastruktury," oznámila PPF v prohlášení. PPF mimo jiné ovládá největšího vlastníka telekomunikačních sítí CETIN a drží majoritu přes 80 procent v operátorovi O2.

Třetinový podíl v minulosti vlastnila firma Dial Telecom, která jej před dvěma lety prodala Unicapitalu olomouckého podnikatele Pavla Hubáčka. Cena se údajně pohybovala mezi 400 a 600 miliony Kč.

České dráhy postupně vykoupily většinu minoritních podílů ve společnosti a po odkoupení akcií od OHL ŽS letos v květnu drží ve firmě téměř 71 procent. Dráhy přitom svůj podíl plánují prodat. "Předmět podnikání společnosti ČD-Telematika nezapadá do core businessu ČD, proto je do budoucna naším strategickým záměrem náš podíl ve společnosti ČD Telematika prodat. Žádný konkrétní posun v této věci však zatím nenastal," řekl ČTK mluvčí drah Radek Joklík. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v dubnu řekl, že novým vlastníkem společnosti by se mohla stát některá ze státních organizací.

Firmě ČD - Telematika loni meziročně klesly tržby o 257 milionů korun na 1,47 miliardy korun. Za poklesem stojí podle podniku zejména absence větších projektů z Operačního programu Doprava (OPD). Čistý zisk se snížil o 3,3 procenta na 51,4 milionu Kč.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina v polovině minulého roku vlastnila aktiva téměř 35 miliard eur (cca 894 miliard Kč).