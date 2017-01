Praha - Hokejový útočník Vladimír Růžička mladší zažívá nejvydařenější sezonu v kariéře a jeho formy v dresu Chomutova si všimli i reprezentační trenéři. Sedmadvacetiletý hráč je tak jedním z trojice nováčků, kteří by se příští týden měli představit v českém týmu na Švédských hrách v Göteborgu.

"Svým způsobem to asi životní sezona je, když teď přišla i pozvánka do národního mužstva. Jsem rád, že letní přípravy a tréninky se vyplatily. Není to ale konec, je to o jednom turnaji. Teď je jen na mně, abych v tom pokračoval dál a pozvánek bylo více. Uvidíme. Snažím se si hokej užívat a doufám, že se mi to vrátí," řekl Růžička ČTK.

Syn bývalého reprezentačního kouče Vladimíra Růžičky, který má za sebou i úspěšnou hráčskou kariéru v národním týmu, má aktuálně dobrou formu. Na začátku roku byl sice zraněný, ale po návratu vstřelil v šesti zápasech pět branek.

"Když jsem se vracel po zranění kotníku, tak jsem se soustředil na tým a hlavně na sebe, abych byl ve formě. A jsem rád, že pomáhám i Chomutovu. Jsem rád, že si toho všimli i trenéři národního týmu," uvedl Růžička. Přesto nečekal, že by mohl pozvánku dostat.

"Je to čest a splněný sen. Není nic víc než hrát za národní mužstvo. I nervozita. Nepoštěstí se to každý den. Beru to jako velkou motivaci a budu makat, aby to nebyla poslední pozvánka," podotkl odchovanec pražské Slavie, který v Chomutově působí od roku 2014.

Zpráva o pozvánce jej zastihla během volného dne. "Zařizuji věci ohledně bytu a pípnul mi telefon, tak jsem si říkal, kdo píše," prozradil Růžička a přijímal řadu gratulací.

Rodák z Mostu hrál za reprezentační výběry do 16, 17, 18 i do 20 let. Připsal si starty i na světových šampionátech mladších věkových kategorií, na premiérovou pozvánku do seniorského výběru si ale musel počkat. "Je pravda, že jsem prošel předešlé kategorie, ale dospělé áčko je o něčem jiném. Tam jsou hráči, kterým se momentálně daří," podotkl Růžička, jenž v polovině února oslaví 28. narozeniny.

Z mládežnických a juniorských národních týmů se zná s řadou dalších nominovaných hráčů, přímo v Chomutově aktuálně nastupuje s Janem Ruttou a Davidem Kämpfem. "Kluci už jsou tam trošku zajetí a určitě mi pomůžou. Znám ale i některé další kluky, některé více, některé méně. Nebude to problém," řekl Růžička.

Nad tím, že by napodobil svého otce a představil se i na seniorském MS, ale momentálně vůbec nepřemýšlí. "Já nemyslel ani na sraz, takže mistrovství opravdu ne. Teď se budu soustředit na dva zápasy, které nás čekají v extralize, a pak se budu soustředit, abych tam podal co nejlepší výkon v reprezentaci. Na mistrovství pojedou jiní borci," pousmál se Růžička.