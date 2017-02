Praha - Fotbalová Dukla vstupuje do jarní části prvoligové sezony s velkými změnami v kádru. Pražané se chtějí vyhnout boji o záchranu a usadit se v klidném středu tabulky.

Jedenáctý tým soutěže na podzim vyhrál jen čtyři z šestnácti kol a na předposlední Jihlavu má tříbodový náskok. "Nejradši bychom se posunuli o pár příček výše do klidného nebo lepšího středu tabulky a tam pracovali dále," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel Michal Šrámek.

"Základ je, abychom se zachránili. Chceme to udělat co nejdříve. Čím víc by se ten tlak stupňoval, tím by to nebylo tolik o fotbale, ale o tom, jak kdo bude bojovat, a to nechceme připustit," uvedl kapitán Marek Hanousek.

Během zimní přípravy svěřenci Jaroslava Hynka neprohráli a na soustředění v Turecku porazili Vardar Skopje, Těrek Groznyj (oba 3:2) i Anži Machačkala (2:1). "Výsledky bych nerad přeceňoval, protože pro nás první důležitý výsledek bude v neděli v Hradci, kde začínáme ligu. Na to všichni směřujeme náš pohled a rádi bychom do jara vstoupili úspěšně," podotkl Šrámek.

Dukla během zimní pauzy získala útočníky Jan Holendu z Plzně a Patrika Brandnera z Příbrami. Záložník Frederik Bilovský a brankář Matúš Hruška přišli z Myjavy. Bosenského ofenzivního hráče Zinedina Mustedanagiče na půl roku zapůjčila Sparta.

Do letenského klubu naopak zamířil Španěl Néstor, Francouz Jean-David Beauguel přestoupil do Zlína a slovenský středopolař Jakub Považanec do Jablonce. Z Dukly odešli také útočník Bidje Manzia z Konga, bosenský záložník Aldin Čajič a slovenský brankář Lukáš Hroššo. Obránce Ondřej Vrzal bude na jaře hostovat v Bohemians 1905.

"Změny byly veliké. Pro sportovní vedení a hlavně trenéry nebylo lehké vhodně a systematicky doplnit kádr, abychom nešli do nějaké paniky. Chtěli jsme ho doplnit i s perspektivou dlouhodobějšího vývoje," řekl sportovní ředitel Günter Bittengel. "Když jsem viděl zimní přípravu, tak musím říct, že příchody hráčů by mohly být velmi pozitivní. Nejenom v té sportovní složce, ale i ve vnitřní soudržnosti týmu," přidal Bittengel.

Na trenéra Hynka udělal z posil největší dojem jednatřicetiletý Holenda. "Pro mladé hráče je silnou oporou a učitelem. Po Honzovi jsme volali nejenom gólově, ale hlavně kvůli propojení týmu. Pro mě je to číslo jedna," ocenil Hynek. "Nevěděl jsem, jak se může projevit například Zizou (Mustedanagič), ale v zápasech ukazuje, jak je přímočarý a jak je schopný rychle reagovat na vývoj hry," doplnil kouč.

Sešlo z příchodu nového spolumajitele, protože majoritní akcionář Dukly Petr Paukner se nakonec nedohodl s Nizozemcem Tschenem La Lingem, který vlastní například Trenčín. "Bohužel se ukázalo, že si nerozumíme. Naše představy byly trošku jiné. Nadále zůstávám asi osmaosmdesátiprocentním vlastníkem Dukly. To neznamená, že celá záležitost s hledáním partnera je definitivně pohřbena. Budu v tom pokračovat, ale chci se poučit i z chyb," prohlásil Paukner.