Praha - Pozastavení operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o kterém dnes informovaly Lidové noviny, narušuje investiční plány tisíců tuzemských firem, především těch menších. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů ve vyjádření pro ČTK. Program, v němž je zhruba 114 miliard korun, pozastavila Evropská komise. Důvodem je výsledek auditu, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost. K aktuální situaci se dnes odpoledne na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně vyjádří i ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO).

"Považujeme to za velký problém, který ale není úplným překvapením. V tuto chvíli komunikujeme s desítkami vyděšených firem a vytváříme jim informační podporu. Jde o jedno z největších selhání čerpání strukturálních fondů. Pokud budou firmy několik měsíců stát, naruší to jejich investiční a inovační plány," řekl dnes ČTK prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

"Firmy se nachází v nejistotě, jestli budou moci čerpat dotace, nebo ne. Logicky proto stojí před strategickým rozhodnutím, jak naložit se svými investicemi," doplnila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková. Řada podniků již předložila své projekty, pro které chtěly z programu čerpat dotace, nebo na nich stále pracuje. Pokud jim ministerstvo průmyslu nedá jasný signál, že situaci řeší, mohou od svých plánů upustit, dodala.

Podle průzkumů asociace přibližně polovina malých a středních firem investuje právě ve vazbě na čerpání evropských peněz. Jde o vysoce inovativní projekty, často spojené s výzkumem. Podle Havlíčka to na čas zablokuje spolupráci mezi podnikateli a univerzitami nebo výzkumnými pracovišti. "Klíčové jsou nyní dvě věci. Za prvé, jak rychle bude možné proplácet již schválené projekty ze státního rozpočtu a jestli se skutečně proplatí všechny. Druhá věc je, jak rychle komise obnoví možnost čerpání. Pokud to bude trvat měsíce, vážně to ohrozí chod řady malých a středních firem," podotkl.

"Pozastavení programu odhadujeme v řádu měsíců," řekla dnešním Lidovým novinám Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva průmyslu, pod které operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spadá. Ministr Hüner zadal mimořádné kontroly a nevyloučil, že úřad podá trestní oznámení. "Cílem je zajistit, aby se situace neopakovala a Českou mohlo pokračovat v čerpání," sdělil LN. Financování už schválených projektů zatím uhradí MPO z českých peněz.

Program je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Podle posledních informací v jeho rámci požádaly firmy o podporu pro 13.000 projektů. Z toho 4500 žádostí již splnilo podmínky a byly s nimi uzavřeny smlouvy o podpoře za celkem 45 miliard korun. Podle Hospodářské komory ČR měl dobře 'našlápnuto'. Podpora z programu je zacílena přednostně na malé a střední podniky, kterých by se problémy dotkly nejvíce. Pokud by nejistota trvala delší dobu, neobešlo by se to bez makroekonomických dopadů, varoval mluvčí komory Miroslav Diro.