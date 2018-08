Praha - Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na celou republiku, která platí do odvolání. Horké a suché počasí bude totiž pokračovat i v příštích dnech, teploty budou dál překračovat tropickou třicítku. V pondělí může rtuť teploměru na jižní Moravě dosáhnout až k 35 stupňům Celsia. V platnosti je proto i varování před vysokými teplotami. Ochladí se až o víkendu, který by měl přinést také občasný déšť nebo přeháňky.

"Velmi teplé a suché počasí potrvá i v dalších dnech, výraznější ochlazení očekáváme až koncem příštího týdne," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v aktuální výstraze.

Nižší riziko požárů je nyní jen na jihu a jihozápadě Jihočeského kraje, ale i v těchto oblastech se zvyšuje. Dnes a v pondělí se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od 29 do 33 stupňů, na jižní Moravě až do 35 stupňů Celsia. Právě na jihu a jihovýchodě Moravy by vedra měla vydržet až do čtvrtka, ve zbytku země bude od úterý o něco chladněji. V pátek se očekává přechod studené fronty.