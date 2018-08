Praha - Kvůli požáru trávy u trati byla přerušena železniční doprava mezi Hulínem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku. Na mnoha místech na několikakilometrovém úseku mezi Bakovem nad Jizerou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku hoří podél železniční trati louky a lesy. Požár hasí dva vrtulníky a letadlo, je možné, že přiletí hasit ještě další stroje. V Opatovci na Svitavsku 13 hasičských jednotek likviduje požár, který na dvou místech zasáhl seník. Musejí ochlazovat okolní hospodářské objekty, v jednom je ustájen dobytek.

Na Mladoboleslavsku hoří na více místech louky, hasí i vrtulník

Na mnoha místech na několikakilometrovém úseku mezi Bakovem nad Jizerou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku hoří podél železniční trati louky a lesy. Požár hasí dva vrtulníky a letadlo, je možné, že přiletí hasit ještě další stroje. Na zemi bojuje s požáry větší množství hasičů, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel. Před 18:00 již byly některé požáry uhašené, hasiči se tak přesouvali k dalším místům, kde hoří.

Zásah hasičů je podle Gabriela rozdělený do několika událostí, u některých z nich zvýšili hasiči stupeň požárního poplachu na druhý ze čtyř možných. Gabriel řekl, že pokud by hasiči požáry evidovali jako jednu událost, byl by zřejmě vyhlášen čtvrtý, tedy zvláštní stupeň poplachu.

V úseku Bezděz - Bakov nad Jizerou je podle údajů na webu Českých drah přerušen kvůli požáru železniční provoz. Omezení se dotkne osobních vlaků i rychlíků, cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu.

Požáry vznikly od projíždějícího vlaku, který měl závadu na brzdovém systému. Na místě bylo podle Gabriela zřízeno stanoviště, kde vrtulníky nabírají vodu. Jejich zásah je podle něj velice rychlý, vrtulníky provádějí jeden shoz vody za druhým. K místu události bylo dopraveno také letecké palivo, aby vrtulníky nebyly limitovány jeho spotřebou.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý - zvláštní, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

Kvůli požáru trávy je přerušen provoz na trati u Tlumačova

Kvůli požáru trávy u trati byla přerušena železniční doprava mezi Hulínem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku. První hlášení o požáru u trati v Tlumačově dostali hasiči v 15:15. Požár se poté šířil dál, má asi tři kilometry na délku, řekl ČTK mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Jednotky hasičů jsou stále na místě, lokalizace požáru ještě oznámena nebyla, uvedl Řezníček.

"Počet oznámení se však již snižuje," uvedl mluvčí. Oheň se místy rozhořel do šířky 20 až 30 metrů. Na místo bylo povoláno 12 jednotek ze Zlínského kraje, další z Olomouckého kraje. "Celkem bylo na místě asi 15 kusů techniky," uvedl Řezníček. Příčina požáru zatím není známa.

Na Svitavsku likviduje 13 jednotek hasičů požár seníku

V Opatovci na Svitavsku 13 hasičských jednotek likviduje požár, který na dvou místech zasáhl seník. Musejí ochlazovat okolní hospodářské objekty, v jednom je ustájen dobytek. Proudy vody chrání i silážní věž, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Pro obrovský žár se hasiči k požáru nemohou dostat. U seníku se zřítila střecha," uvedla Horáková. Dobytek zatím ohněm není ohrožen.

Hasiči nasadili k likvidaci požáru i výškovou techniku. Silnice u místa požáru byla policisty uzavřena. Hasiči museli zřídit čerpací stanoviště u nedalekého rybníka.