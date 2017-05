Liberec - Požár v areálu podniku Severochema v Liberci je pod kontrolou, materiální škody půjdou do milionů. Přesnější odhady budou až v úterý, řekl dnes ČTK místopředseda představenstva Roman Oberer. Oheň dostali hasiči pod kontrolu kolem čtvrt na tři a v současné době už jen dohašují drobná ohniska. Záchranná služba odvezla z areálu jednoho lehce popáleného člověka, který se nadýchal zplodin. Podle dostupných informací se nepohřešuje žádný zaměstnanec podniku.

Oheň zasáhl sklad hořlavých kapalin a také část výroby. "Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, zasažena je technologie, sklad hotových výrobků snad zasažen nebyl," řekl Oberer. Víc bude podle něj jasné až v úterý, kdy se do zasaženého prostoru budou moci zástupci podniku podívat. Teprve pak bude také podle něj možné posoudit skutečný rozsah škod a dopad na výrobu. "Zatím ani nevíme, jestli nebyla požárem narušena statika budov, moudřejší budeme zítra (v úterý)," dodal.

Hasiči se o požáru dozvěděli ve 12:23, na místě zasahovalo 26 jednotek s 34 kusy požární techniky. "Je to kolem 120 profesionálních a dobrovolných hasičů," řekla ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Zdenka Štrauchová. Z továrny šlehaly plameny a stoupal hustý tmavý kouř, který ale postupně slábl. Z místa požáru se ozvalo také několik detonací. "Šlo o sudy s hořlavými kapalinami," řekla Štrauchová. V areálu jsou podle ní i velké nádrže s hořlavými kapalinami, ty ale požár naštěstí nezasáhl. "Podařilo se nám je ochránit," dodala mluvčí hasičů.

Požár zaměstnal také řidiče dopravního podniku, který má v sousedství areálu garáže. "My jsme museli ve velice krátké době převozit 29 našich autobusů a pět autobusů smluvních dopravců ze sousedních garáží do bezpečí. Brali se lidé z kanceláří, každý, kdo má řidičské oprávnění D," řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Oba areály mají společný plot a hrozilo, že by se oheň mohl rozšířit i na zaparkované autobusy z nichž řada má nádrže na stlačený zemní plyn (CNG).

Liberecké družstvo pro chemickou výrobu Severochema bylo založeno v roce 1953. Nosným programem je chemická výroba, do níž spadají podpalovače, ředidla a technické kapaliny a čisticí prostředky. Podnik vyrábí i škroby a kosmetiku se solí z Mrtvého moře. Nejznámějším produktem je pevný podpalovač PE-PO, který zná v Česku téměř každý a Severochema ho vyrábí od roku 1964.

Podle výroční zprávy firma předloni hospodařila s rekordními tržbami 332 milionů korun. Zisk vzrostl na 15,8 milionu korun z předchozích pěti milionů korun. Export do zahraničí překonal 75 milionů korun, firma vyváží zejména do Maďarska a na Slovensko.