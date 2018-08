Hasiči zasahovali 21. srpna 2018 u požáru lesa mezi Pňovany na Plzeňsku a Stříbrem na Tachovsku. Hořelo na třech místech, ohniska hasil i policejní vrtulník s vakem na vodu a letadlo hasičské letecké služby. Kvůli leteckému hašení byla v místě vypnutá elektrická trakce na hlavní železniční trati z Plzně na Cheb a do Německa.

Hasiči zasahovali 21. srpna 2018 u požáru lesa mezi Pňovany na Plzeňsku a Stříbrem na Tachovsku. Hořelo na třech místech, ohniska hasil i policejní vrtulník s vakem na vodu a letadlo hasičské letecké služby. Kvůli leteckému hašení byla v místě vypnutá elektrická trakce na hlavní železniční trati z Plzně na Cheb a do Německa. ČTK/Chaloupka Miroslav

Pňovany (Plzeňsko) - Víc než deset hektarů lesa dnes hořelo mezi Pňovany na Plzeňsku a stříbrem na Tachovsku. Nikdo nebyl zraněn. V současnosti je požár, který zasáhl tři oddělené lokality, plně pod kontrolou a dohašuje se. Likvidovalo ho až 130 hasičů. Podle zástupce majitelky způsobil oheň škodu milion korun. Hasiči budou místa prolévat vodou a hlídat celou noc i ve středu. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Příčina dosud největšího letošního požáru lesa v Plzeňském kraji zatím není známá. Les hořel i v Chodouni na Berounsku, oheň zasáhl plochu zhruba deset hektarů.

Kvůli leteckému hašení byla v místě vypnutá elektrická trakce na hlavní trati z Plzně na Cheb a do Německa. Mezi stanicemi Stříbro a Plzeň byla zavedena náhradní autobusová doprava, odpolední pendolino muselo jet přes Ústní nad Labem a mělo přes hodinu zpoždění. Trakce na železnici bude znovu zapojena do dnešních 20:00 a vlaky z Plzně na Cheb a do Německa se po téměř šesti hodinách znovu rozjedou.

Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň pohotovosti. Ohniska hasil policejní vrtulník s vakem na vodu i letadlo hasičské letecké služby. Oheň postupoval od lesa za nádražím v Pňovanech směrem na Stříbro.

Hasiči stále prolévají místa proudy vody do co největší hloubky, aby zabránili vzniku takzvaného kořenového požáru. "Dlouhou dobu se to tu bude bude muset hlídat a kontrolovat ve spolupráci s majitelem lesa. Délku dohledu stanoví velitel zásahu," uvedl Poncar.

Oheň byl nahlášen před 14:00. Na místo přijížděly stále další profesionální a dobrovolné jednotky z Plzně, Tachovska a severu Plzeňska. V 18:30 jich bylo ještě 32, což znamená skoro 130 hasičů na místě. K ohňům jezdily podle informací ČTK velkoobjemové cisterny až z více než 30 kilometrů vzdálené Plzně a Tachova. "Jednotky už se začínají z místa vracet. Počet těch, které zůstanou, bude upřesněn po briefingu," řekl ČTK v 18:30 Poncar.

Vzplála smrková monokultura. Nešlo o takzvaný korunový požár, ale přízemní do 30 centimetrů; shořela tedy hrabanka a podrost. Byl vyhlášen čtvrtý, nejvyšší stupeň požárního poplachu.

V Chodouni na Berounsku hořel les, zasahovaly dva vrtulníky

V Chodouni na Berounsku dnes odpoledne hořel les, oheň zasáhl plochu zhruba deset hektarů. Na místě zasahovaly desítky hasičů. Byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř, po přibližně čtyřech hodinách dostali hasiči požár pod kontrolu. Na hašení se podílely dva vrtulníky.

"Vrtulník armády provedl celkem 25 shozů, nyní je na místě vrtulník policie," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Hasiči k požáru v komplikovaném a svažitém terénu vyjeli po 14:00, čerpací stanoviště pro vrtulníky i hasiče bylo zřízeno v obci Tmáň, kde je dostatečně silný zdroj vody. Dohled nad požářištěm bude podle Holomčíka pokračovat celou noc.

Zhruba dvě hodiny po dojezdu prvních jednotek na místo byl vyhlášen třetí poplachový stupeň, na místo byly povolány další jednotky hasičů. Třetí stupeň se vyhlašuje, ohrožuje-li oheň například oblasti do kilometru čtverečního, víc než 100 a nanejvýš 1000 osob nebo chovy hospodářských zvířat.