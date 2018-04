Oslavany (Brněnsko) - Rozsáhlý středeční požár lesa u Oslavan na Brněnsku vyšetřuje policie, příčinu zatím neurčila. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle vyšetřovatele hasičů byl les zapálen úmyslně. Na dvou místech hořel více než hektar lesa, škoda je předběžně stanovena na 150.000 korun. Po dobu zásahu byl vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu, nikdo se nezranil.

Starosta Oslavan Vít Aldorf ČTK řekl, že hořelo mimo zastavěnou oblast v údolí potoka Balinky na obou jeho stranách. Kvůli tomu vzniklo podezření, že by požár mohl někdo zapálit. Na facebooku uvedl, že toto podezření sdělil i policii. "Vypadá to, že by to nemuselo být samo sebou, aby na několika místech po obou stranách údolí vznikl tak svévolně požár," řekl Aldorf.

To v tiskové zprávě potvrdili i hasiči. "Příčinu požáru stanovil vyšetřovatel jako úmyslné zapálení," uvedl jejich mluvčí Petr Příkaský.

Policie příčinu požáru vyšetřuje. "Prověřujeme, zda nešlo o nedbalost, nebo to byl úmysl, či nešlo o jinou příčinu," uvedl Malášek.

Hořel les mezi obcemi Oslavany a Zbýšov, hasiči dostali oznámení o požáru na tísňovou linku krátce před 13:00. Na místo se sjelo celkem 17 jednotek, tedy necelých 100 hasičů. Zásah jim komplikoval těžký kopcovitý terén, proto vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Po něm už je jen zvláštní stupeň, který se vyhlašuje například při povodních. Hasičům pomáhal s hašením i vrtulník. "Provedl několik cílených shozů vody do prostoru požáru a monitoroval požářiště ze vzduchu," uvedl ve zprávě Příkaský.

Požár dostali hasiči pod kontrolu ve 14:30, před 16:00 jej zcela uhasili. Hořelo ve dvou oblastech. V lokalitě "Zaražených" požár způsobil podle vyšetřovatelů škodu 50.000 Kč na 0,4 hektarech dubové školky. V druhé lokalitě vznikla škoda ve výši 100.000 Kč na ploše 0,7 hektaru borovicové školky.