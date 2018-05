Praha - Požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů se zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost začne platit od roku 2021. Změnu přináší novela vodního zákona, kterou dnes Sněmovna znovu schválila. Přehlasovala tak veto Senátu, který kvůli řadě chyb a nepřesností novelu odmítl. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) zdůvodnila odmítavé stanovisko horní komory tím, že novela obsahuje mnoho nedostatků typu nejednotné terminologie či chybných odkazů na jiné právní normy, a náprava by znamenala přepsání zákona. Uvedla také, že zákon klade nové povinnosti na obce, aniž by zajistil jejich financování.

Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) oponoval, že chyby v zákoně nezpůsobí problémy v praxi. Připomenul také, že s ministerstvem zemědělství chystá obsáhlejší novelu vodního zákona, která by měla mimo jiné reagovat na problémy se suchem.

Přijatá úprava na rozdíl od původních záměrů nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí.

Novela počítá s tím, že do budoucna lidé budou muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Novela má naopak umožnit zřizovat stanové tábory v záplavových územích. Zákon nyní zakazuje v těchto zónách zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Součástí novely se stalo také ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce.