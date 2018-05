Mladá Boleslav - Mezi sociálními demokraty ve středních Čechách výrazně převažuje názor, že by strana měla vstoupit do příští vlády s hnutím ANO. Podle předsedy krajské ČSSD Robina Povšíka to vyplývá z průběžných výsledků vnitrostranického referenda v regionu. Dosud v něm odvolila téměř polovina místních organizací, účast se pohybuje mezi 60 až 80 procenty, řekl dnes Povšík ČTK.

"Obecně mohu říci, že ve středních Čechách výrazně převažuje podpora vstupu sociální demokracie do vlády," uvedl Povšík, který se jednání řady místních buněk osobně účastní. V minulých dnech například navštívil schůze sociálních demokratů v Kolíně, Příbrami nebo Krakově na Rakovnicku.

Podle Povšíka se ukazuje, že vstup ČSSD do vlády nepodporují jen čelní funkcionáři, jak se prý někteří kritici snaží naznačit. "Je to skutečně vůle členů, kteří hlasují tajně, nikdo je do ničeho nenutí a nekontroluje," podotkl krajský předseda.

Najdou se však podle něj i organizace, které jsou nadpoloviční většinou hlasů nebo dokonce jednomyslně proti vstupu do vlády. Řekl, že takovým příkladem jsou třeba Zdice na Berounsku, kde je členem bývalý poslanec a někdejší dlouholetý předseda krajské ČSSD Richard Dolejš. Dolejšovo vyjádření se ČTK dnes dopoledne nepodařilo získat.

Povšík je předsedou krajské organizace necelých 14 dní, v jejím čele vystřídal šéfa ČSSD Jana Hamáčka. "Když jsem kandidoval na předsedu, tak jsem v nominačním projevu řekl, že vstup do vlády jednoznačně podporuji, a tehdy konference vyjádřila naprosto drtivou většinou hlasů přítomných delegátů podporu Janu Hamáčkovi a mému názoru, že máme vstoupit do příští vlády," dodal Povšík.

Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu rozhodují o tom, zda má jejich strana vstoupit do menšinové vlády hnutí ANO podporované komunisty. Hlasování se koná od 21. května do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany a je tajné. Výsledek by měla ČSSD oznámit 15. června. Prezident Miloš Zeman už řekl, že jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem ještě před ukončením referenda ČSSD.

ČSSD v Brně je spíš proti vstupu do vlády, okresy naopak

Většina členů ČSSD v Brně je zatím spíš proti vstupu strany do vlády s hnutím ANO podporované komunisty. Brněnský předseda strany Oliver Pospíšil dnes ČTK řekl, že se referendum konalo zatím v šesti z 25 městských organizací a tři čtvrtiny byly proti vstupu. Někteří lidé ale hlasují pro vstup. Různé názory jsou i v okresech, většina z nich se ale podle informací ČTK kloní spíš ke vstupu do vlády. Vládní účast na jižní Moravě výrazně prosazuje bývalý hejtman Michal Hašek nebo bývalý senátor Zdeněk Škromach.

V Jihomoravském kraji bylo referendum o vstupu do vlády zhruba v polovině organizací, hlasovalo se už v 70 z nich, asi deset to má v plánu dnes a pak ještě musí být dalších 70 hlasování. U 14 hlasování ještě není určený termín. Na dotaz ČTK to dnes uvedla krajská předsedkyně Naděžda Křemečková. Výsledek nechce předjímat.

Podle informací ČTK je proti vstupu do vlády část brněnské městské organizace právě kolem Pospíšila nebo bývalého radního Vlastimila Žďárského. "Atmosféra v Brně napovídá tomu, že nikdo to s ANO nevidí jako moc dobré řešení. Naopak se neobáváme fatálních následků být v opozici. Opozice pro nás nemusí být konec, jsme optimisti," uvedl Pospíšil. Podle něj minulá účast ve vládě dostala stranu na sedm procent.

Různé názory panují i na Břeclavsku. "Nejsou všichni pro ani všichni proti. Sám nevím, co je pro sociální demokracii lepší. Někomu vadí podpora komunistů, někomu trestně stíhaný premiér. Já nejsem přesvědčený o funkčnosti té koalice, ale třeba se mýlím," řekl ČTK předseda strany v břeclavském regionu Igor Chlup.

Naopak pro vstup do vlády je někdejší senátor Škromach. "Ani jedna varianta není dobrá, ale vládní spoluúčast je méně špatná. Je potřeba to zkusit a uvidí se. Když se to neosvědčí, je možné odejít, opačně to ale nefunguje," řekl Škromach. Míní, že reakce na Hodonínsku jsou spíš kladné.

Pro vládní účast je i bývaký hejtman Hašek. "Ve vládě může ČSSD prosazovat svůj program a pomáhat lidem. V opozici budeme pouze přihlížet, jak náš program plní ANO, SPD a KSČM. Sice se spojíme s ďáblem, ale utečeme hrobníkovi z lopaty. Jinak skončíme na politickém hřbitově," řekl Hašek. Pro vstup lobbuje i v okresech. V týdnu v regionu přivítal místopředsedu strany Jiřího Zimolu.

Podle několika zdrojů převažuje spíš podpora vládě i na Vyškovsku, Brněnsku, Blanensku nebo Znojemsku. Například starosta Vyškova Karel Goldemund ČTK řekl, že program je nastavený tak, že by proti němu nešlo v opozici bojovat. "Je to náš program," dodal Goldemund.

ČSSD má o vstupu do vlády rozhodnout v referendu členů do půlky června. Jednání ANO s ČSSD o vládě už v minulosti ztroskotala, potom se ale znovu obnovila. Nyní vládne menšinová vláda v demisi složená hnutím ANO, která nezískala v parlamentu důvěru.

V ČSSD v hradeckém kraji je referendum o vládě zatím vyrovnané

Hlasování sociálních demokratů v Královéhradeckém kraji o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO je zatím vyrovnané. Svůj hlas odevzdali členové v 30 procentech ze zhruba 50 místních organizací. ČTK to dnes řekl předseda krajské ČSSD a poslanec Jan Birke. Upozornil, že zatím v referendu hlasovaly především malé místní organizace, které nezřídka mají i jen několik členů. Celkem má ČSSD v hradeckém kraji asi 600 členů.

Velké organizace v Hradci Králové a dalších velkých městech budou mít referenda v následujících dvou týdnech. V Náchodě, kde má ČSSD téměř 40 členů a Birke tam je starostou, bude referendum v úterý 5. června.

Birke je zastáncem vstupu ČSSD do vlády. Přesvědčovací kampaň mezi spolustraníky v kraji za vstup do vlády ale nevede. "Chci, aby se každý člen mohl rozhodnout volně a svobodně," řekl. Referendum, která začalo 21. května, podle Birkeho běží v kraji bez problémů. "Hlasování dosud nic nenarušilo. Nikdo mi zatím nehlásil, že by něco bylo špatně," řekl.

Z dřívějších vyjádření některých členů ČSSD v Královéhradeckém kraji vyplývá, že ČSSD by neměla jít do vlády za každou cenu. Některým vadí, že by se koaliční vláda ve Sněmovně musela opírat o hlasy komunistů, protože ANO a ČSSD mají dohromady jen 93 z 200 poslanců.

Hlasování v celé ČSSD se bude konat do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany. Právo vyjádřit se má více než 17.500 straníků. Vedení strany se svých členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády na základě podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení.