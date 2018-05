Řím - Ztroskotalo i třetí kolo konzultací italských politických stran o východisku ze slepé uličky, kam se dostala povolební jednání o nové vládě. Po celodenních rokováních to podle agentury ANSA dnes oznámil prezident Sergio Mattarella, který naznačil vytvoření "neutrálního" kabinetu, jenž by zemi přivedl k předčasným volbám.

Podle hlavy státu by takováto vláda měla zemi řídit do konce roku. Přitom by odstoupila, pokud by politické strany přece jen dospěly k dohodě, což však doposud nebylo možné vzhledem k patovému výsledku březnových voleb.

"Jestliže strany (v nadcházejících měsících) nedosáhnou žádné dohody, měla by neutrální vláda ukončit svou práci v závěru prosince a okamžitě poté směřovat k volbám," prohlásil Mattarella podle agentury ANSA.

Že k žádnému smysluplnému výsledku se při jednáních u prezidenta dnes opět nedospělo, naznačili médiím ještě před sdělením prezidenta šéfové protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio a Ligy Matteo Salvini. Po odchodu z jednání prohlásili, že v Itálii by se měly konat nové volby, a to už 8. července, pokud nebude na poslední chvíli dosaženo nějaké dohody.

Di Maio už také v reakci na oznámení Mattarelly po krachu konzultací řekl, že jeho hnutí vylučuje jakoukoli podporu nějaké "neutrální" vládě. K tomu dodal, že v červenci se musejí uskutečnit předčasné volby.

Prezident možný negativní postoj k návrhu na vytvoření úřednické vlády některých politických vůdců předpokládal. Řekl, že pokud strany takový kabinet nepodpoří, bylo by nutné uspořádat volby ještě před koncem roku. Nicméně upozornil, že by to bylo problematické. Poukázal na to, že se Itálie pořádání voleb v létě vyhýbá, aby umožnila hlasovat co nejvíce voličům. Na podzim by to podle něj způsobilo potíže se schvalováním příštího rozpočtu.

Na potíže spojené s konáním voleb v červenci svého spojence Salviniho upozornil i bývalý premiér Silvio Berlusconi. "Nebojíme se voleb, ale léto moc nepomáhá účasti. Podzim je lepší," prohlásil podle agentury Reuters.

Volby, které se konaly 4. března, vyhrála středopravicová koalice protiimigrační Ligy s Berlusconiho stranou Vzhůru, Itálie (FI), nemá ale v parlamentu většinu. M5S, které skončilo druhé, bylo ochotné uzavřít koalici jen s Ligou. Ta to odmítla jednak kvůli sporu o premiérské křeslo, jednak kvůli požadavku, aby se Liga zbavila Berlusconiho. Hnutí následně oslovilo Demokratickou stranu (PD), která stála v čele posledních tří vlád a skončila ve volbách třetí se značnou ztrátou. Ale i PD nabídku na spolupráci s hnutím odmítla.