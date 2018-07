Velehrad (Uherskohradišťsko) - Poutníci pokračují na Velehradě na Uherskohradišťsku v ručním přepisování bible. Takzvaný Velehradský rukopis začal vznikat před 14 lety. Doposud byla přepsána více než polovina Starého zákona a téměř celý Nový zákon, řekla dnes ČTK Petra Číhalová z Římskokatolické farnosti Velehrad.

Letos by podle ní měli poutníci dokončit přepisování Nového zákona, a to Zjevením svatého Jana. Poté začnou zájemci opisovat knihu Ester a první knihu Samuelovu. "Vracíme se tímto zpátky do Starého zákona, protože Nový zákon už je téměř dopsaný," uvedla Číhalová.

Přepisování si dnes nenechal ujít Radek Křenek z Hovězí na Vsetínsku i s osmiletým synem Richardem. Společně opsali sedmý a osmý verš ze Zjevení svatého Jana. "Člověk cítí, že takovou maličkostí se zapojí do něčeho, co má svůj efekt. Je to tu krásné, atmosféra je tady úžasná," řekl ČTK Křenek.

V minulých letech přepisovali dobrovolníci knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2014 zapojilo 6597 zájemců. V roce 2017 to bylo podle Číhalové 292 dospělých a 78 dětí, kteří společně přepsali list Jakubův, první a druhý list Petrův, tři listy Janovy a list Judův.

Lidé na Velehradě opisují překlad Václava Bognera. V prvních osmi letech, kdy projekt zaštiťovalo České katolické biblické dílo, přepsali pět knih Mojžíšových, Žalmy, prorocké knihy Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, spisy takzvaných 12 malých proroků a mudroslovné knihy. V roce 2013 se poprvé přepisovaly texty Nového zákona, a to evangelia svatého Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

V prvních ročnících lidé bibli přepisovali na Velehradě venku ve stanu před bazilikou. Od roku 2011 se přepisuje v prostorách Velehradského domu svatého Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalé sýpky a konírny. Opisovat může najednou šest lidí, každý zúčastněný získá pamětní list. Věřící často vodí ke stolkům i své děti, kterým se snaží tímto víru předávat a které si mohou témata z textů i namalovat.

Při letošních Dnech lidí dobré vůle mohou zájemci Velehradský rukopis pomoci rozšířit dnes do 21:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00. Kromě přepisování si mohou lidé uvnitř budovy prohlédnout také expozici Bible pro malé i velké.

Poutníci mohou v bazilice na Velehradě uctít lebku svaté Ludmily

Poutníci mohou od dnešního odpoledne uctít na Velehradě na Uherskohradišťsku lebku svaté Ludmily. Vystavena je v Královské kapli baziliky, kde je také uloženo tělo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Vzácná relikvie je jednou z hlavních atrakcí Dnů lidí dobré vůle, které letos mimo jiné připomínají sté výročí založení republiky a 25 let od zasvěcení českého národa Panně Marii na Velehradě. ČTK to dnes řekl tajemník slavností Josef Kořenek.

Lebka svaté Ludmily není na Velehradě náhodou. Podle Kořenka právě zde přijala světice před 1100 lety spolu s knížetem Bořivojem křest od svatého Metoděje. "Zvláště výročí 100 let založení Československa je trošku signifikantní, protože tím křtem svaté Ludmily a jejího manžela knížete Bořivoje zde na Velehradě byly položeny skutečné základy české státnosti. Také jeden z historiků mi říkal, že kníže Bořivoj byl natolik nadšený tehdejším hradem Velehrad, že se nechal inspirovat a to know-how Velehradu převedl do Prahy a založil Hradčany," řekl Kořenek.

Relikvie je součástí svatovítského pokladu. Každoročně bývá vystavována na Pražském hradě, a to 16. září, tedy v den, kdy má Ludmila svátek. Přesun lebky na Velehrad provázejí přísná bezpečnostní opatření. "Co se týká jejího příjezdu, instalace, odjezdu, všechno podléhá režimu utajení, takže v podstatě nemůžu k tomu nic říct," uvedl Kořenek.

Lebku uvidí zájemci v kapli do dnešní půlnoci, výjimkou je pouze období mše a Modlitby za vlast, kdy bude lebka na oltáři. Už krátce po odhalení relikvie v 15:00 se před svatostánkem tvořila fronta, ve které čekaly desítky lidí. Ve čtvrtek bude relikvie vystavena od 06:00 do 09:30. Následně ji organizátoři Dnů lidí dobré vůle nechají přemístit na hlavní pódium před bazilikou, a to kvůli slavnostní poutní mši, kterou setkání věřících vyvrcholí. Jejím hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Svatá Ludmila je první českou světicí. Babička svatého Václava se narodila kolem roku 860. Jako velmi mladá byla provdána za českého knížete Bořivoje I. Spor s její snachou Drahomírou ji vyhnal na Tetín, kde byla členy Drahomířiny družiny roku 921 zardoušena vlastním závojem. V roce 924 dal Václav její ostatky převézt do chrámu svatého Jiří na Pražském hradě, kde jsou uloženy dodnes. Za svatou byla Ludmila uznána v polovině 12. století.