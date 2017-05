Paříž - Skvělý obrat českých hokejistů v zápase na mistrovství světa v Paříži proti Finsku podle útočníka Tomáše Plekance potvrdil charakter mužstva. Češi v první třetině prohrávali s obhájci stříbra z loňského šampionátu již 0:3, ale ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poté vyhráli na nájezdy. Po třech utkání tak mají pět bodů a míří za postupem do čtvrtfinále.

"Je to obrovské pozitivum, do dalších zápasů nám takový obrat hodně pomůže. Věděli jsme, že tento mančaft má obrovský charakter a potvrdili jsme to. Jen doufám, že už si dáme pozor na začátky, abychom se tolik až do konce netrápili," řekl Plekanec.

Finové v předchozím utkání nečekaně prohráli s Francií 1:5 a bylo tak jasné, že se budou chtít před svými fanoušky rehabilitovat. Češi jim svými chybami úvod ulehčili a již po 161 sekundách hry prohrávali 0:2.

"Nevím, co se stalo. Přitom celý den jsme si zdůrazňovali, že musíme dobře začít, a pak se stane tohle. Je ale super, že jsme se dokázali vrátit. Kdyby Petr Mrázek nechytil další šance, bylo by s námi ještě hůř," ocenil čtyřiatřicetiletý centr výkon českého gólmana, jenž nakonec mužstvo i přes nepříjemný úvod několikrát výrazně podržel.

Hráči podle Plekance věřili, že dokážou zápas otočit. "Ale bylo třeba se zlepšit a víc střílet. Ve druhé třetině jsme sice měli optickou převahu, ale moc jsme nestříleli. Pořád jsme si ale říkali, že to můžeme dokázat," podotkl útočník, startující již na desátém šampionátu.

Obrat Češi zvládli v rozmezí 10 minut a 32 sekund závěrečné dvacetiminutovky. "Všechno jsme vsadili na jednu kartu a moc nám pomohl první gól v přesilovce. Od toho momentu jsme začali věřit v obrat ještě víc. A měli jsme i štěstí," řekl Plekanec a ocenil i kvality Robina Hanzla při nájezdech. "Je to výborný technický hráč. Přesně tenhle typ hokejisty je strašně cenný pro mužstvo, když se trápí a dotáhne zápas do penalt," doplnil.

Výběr kouče Josefa Jandače se vyrovnal i se ztrátou kapitána Jakuba Voráčka, který byl po nárazu na mantinel otřesený a po první třetině odstoupil. "Je to náš nejlepší hráč a vůbec se nemusíme bavit o tom, jak by nám chyběl, kdyby to bylo vážnější," řekl Plekanec. Podle prvních zpráv by stav nejproduktivnějšího Čecha na turnaji neměl být vážný.