Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové, 8. dubna v Brně. Zleva vedoucí brněnského týmu Ota Železný a majitel brněnského klubu Libor Zábranský. ČTK/Zehl Igor

Brno - Hokejisté Komety Brno potřetí postoupili do finále extraligy a po dvou předchozích nezdarech je jejich jediným cílem zisk vytouženého titulu. "Chceme vyhrát, nic jiného nás nezajímá," řekl majitel a trenér brněnského klubu Libor Zábranský bezprostředně po sobotní čtvrté výhře nad Hradcem Králové a postupu do finále. Dvakrát zůstali Brňané krůček pod vrcholem: před pěti lety prohráli ve finále s Pardubicemi a před třemi roky podlehli v boji o titul Zlínu.

"Jsem přesvědčený, že máme nyní nejlepší tým, který bude hrát ve finále. Nejen podle jmen, ale i podle charakteru. A také podle toho, jak tým funguje mezi sebou," poznamenal Zábranský, který působí v klubu už dvanáct let. Po skončení aktivní kariéry vstoupil v roce 2005 do Komety majetkově a zachránil ji před krachem. Postupně brněnský hokej pozvedl až mezi nejlepší extraligové týmy.

Před touto sezonou brněnský tým výrazně posílil a kádr doplnil ještě před play off. Poslední největší posilou byl na konci ledna příchod obránce Jakuba Krejčíka z KHL. Právě ten výrazně pomohl k cestě do finále. Dvěma góly a jednou asistencí posunul Kometu po výhře v pátém duelu v Hradci Králové k prvnímu semifinálovému mečbolu.

"O Krejčíka jsem hodně stál. Jednalo se snad dva měsíce. Jsem rád, že to dobře dopadlo. S Ondrou Němcem vytvořili úžasnou obrannou dvojici. Doufám, že bude Němec po zranění na finále v pořádku," poznamenal Zábranský, jenž vyzvedl i přínos kanadského útočníka Alexandra Malleta, který zamířil do Brna před uzávěrkou přestupů z Pardubic.

"Příchody v průběhu sezony se nám podařily. Navíc se herně zvedl Hynek Zohorna, úžasnou černou práci vzadu odvádí obránce Tomáš Bartejs," řekl Zábranský, jemuž se společně s ostatními trenéry podařilo přesvědčit hokejové individuality k týmové práci.

"S každým jsem osobně mluvil, udělal si o něm obrázek. Hráči věděli, co po nich chci, proč sem jdou. Není potřeba nikoho přemlouvat nebo přesvědčovat, co má dělat. Hlavně v play off," tvrdí majitel klubu.

V průběhu semifinále se objevila zpráva o odchodu Marka Kvapila po sezoně do Chabarovsku. "Myslím si, že byla zpráva špatně převzata. Pochybuji, že Marek něco podepsal. To je ale otázka na zástupce hráče, ne na mě. Klima v kabině to neovlivnilo," uvedl Zábranský.

O finálovém soupeři Komety zatím není rozhodnuto. "Nám je úplně jedno, na koho narazíme. Musíme jít s pokorou ke každému soupeři. Není náhoda, když se tým dostane do semifinále. Chomutov má úžasné individuality, Liberec zase systém. Soupeře pozorně sledujeme, abychom se dobře připravili. Hlavně takticky," poznamenal Zábranský.