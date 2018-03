Brno - Brankář Vítkovic Patrik Bartošák navzdory nepříznivému stavu čtvrtfinálové série s Kometou Brno 0:3 na zápasy věří i po dnešní prohře v Brně ve zvrat. I když se něco podobného v české hokejové extralize žádnému týmu zatím nepodařilo, víru čtyřiadvacetiletá opora v ostravské brance neztrácí.

"Současný stav se kouše těžko. Ale vyhrát musí soupeř čtyři zápasy. Takže pořád nějaká šance na naší straně je. Ale nestává se to často. Když člověk přestane věřit, tak předem prohrál. Ale už jsem byl v životě součástí toho, kdy se série otočila z 0:3 na 4:3," řekl Bartošák novinářům po dnešní prohře 0:4 v Brně.

Při působení v zámoří byl jako náhradník v týmu Los Angeles Kings před čtyřmi lety u zvratu, který se podařil v sérii se San Jose Sharks. "Tehdy jsme na farmě vypadli v prvním kole play off. Tak jsme byli jako náhradníci součástí týmu Los Angeles," vysvětlil Bartošák.

Dobře ví, že jediná cesta ke zvratu vede přes nedělní výhru a návrat série do Ostravy. "Nemáme co ztratit. Když zítra vletíme na led a jeden zápas urveme, tak to bude úplně jinak. Když se nám to zítra povede, tak to bude velký bonus pro sebevědomí všech hráčů," prohlásil Bartošák, jenž burcuje i spoluhráče k odvrácení mečbolu.

Dnes odchytal pouze první třetinu, po třech inkasovaných gólech si řekl o vystřídání, aby se mohl připravit na nedělní duel. "Musíme si v kabině něco říci a vrátit se k tomu, co nás zdobilo celou sezonu. Byli jsme nepříjemný tým, proti kterému nikdo nechtěl hrát. Myslím si, že tímto týmem v play off nejsme. Když se nám podaří šoupnout nějaké góly, tak Kometa znervózní. Soupeři bude v hlavě ležet, že se musí vrátit do Ostravy," nastínil vítkovický brankář.

Před dnešním duelem se přitom cítil v pohodě. "Sice to zní blbě, ale po prvních několika zákrocích jsem se chytil, cítil jsem jistotu, Říkal jsem si, že to dneska půjde. Pak přišel první gól po dorážce a druhý byl podobný," posteskl si Bartošák, kterého nechali spoluhráči na holičkách, neboť soupeři nechali hodně prostoru k zakončení.

"Naštvaný na spoluhráče však nemohu být. Kolikrát jsem udělal já chyby a kluci mě zachránili," mínil Bartošák, který je přesvědčen, že Kometě abnormálně sedla první třetina. "A také měli v dorážkách štěstí, že jim to propadlo, měli hodně času na zakončení. Silou našeho soupeře jsou přesilovky. Soustředili jsme se na jejich signály, bohužel dnes z přesilovky dali další gól. I když nepadl ze signálu, který hrají. Věřím zítra ve zvrat," dodal Bartošák.