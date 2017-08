Praha - Během pěti let fungování webu Potraviny na pranýři, jej navštívilo 2,4 milionu unikátních uživatelů. Úřady na tomto webu zveřejňují informace o nekvalitních a nebezpečných potravinách či uzavřených provozovnách veřejného stravování. Naprosté většině uživatelů to podle průzkumu pomáhá se vyhnout nekvalitním či falšovaným potravinám, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a ministerstva zemědělství.

Od spuštění projektu SZPI zveřejnila na webu 3714 šarží nevyhovujících potravin, z toho 1558 nebezpečných, 1207 falšovaných a 949 nejakostních. Problémy byly například u sudových vín, dále u doplňků stravy nebo u masných výrobků.

Do budoucna by ústřední ředitel SZPI Martin Klanica ocenil, kdyby se podařilo dávat do systému i informace od hygienických stanic, které se věnují uzavřeným stravovacím provozům. Kontroly by pak chtěl pod kompetenci SZPI. Naopak rozšíření o informace od České obchodní inspekce s údaji, kde se například čepuje podměrečné pivo, ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) jako prioritu nevidí. Otázka bezpečnosti a jakosti potravin je podle něj mnohem důležitější. Od loňského roku přispívá na portál informacemi i Státní veterinární správa.

Jenom za první den, kdy byl portál spuštěn, jej navštívilo podle Klanicy 50.000 uživatelů a v prvním týdnu 250.000 uživatelů. Během let se projekt kromě webu rozšířil i na sociální sítě, má i vlastní mobilní aplikaci, kterou si nainstalovalo přes 70.000 uživatelů. Případně státní správa rozesílá informace zájemcům elektronickou poštou. Za pět let web navštívilo 4,3 milionu uživatelů, podle Klanicy zná projekt zhruba čtvrtina české populace.

Podle průzkumu, ve kterém odpovídalo 2209 lidí, hodnotí polovina uživatelů portálu bezpečnost potravin jako nízkou. V běžné populaci ji tak hodnotí 26 procent lidí. Skoro tři čtvrtiny uživatelů portálu pak hodnotí kvalitu potravin jako nízkou a podle 61 procent z nich je riziko falšování potravin vysoké.