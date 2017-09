Praha/Brusel - Evropská komise podle Potravinářské komory ČR již prakticky rozhodla o zákazu rumového éteru, které se používá při výrobě tuzemáku a dodává tomuto nápoji charakteristickou vůni a chuť. Toto své stanovisko bude konzultovat ještě na konci září se členskými státy, pokud se však nerozhodne jinak, zákaz začne platit v dubnu 2018, uvádějí čeští výrobci. Podle EK éter používaný v aroma ohrožuje lidské zdraví, podle komory však jeho konzumací k ohrožení zdraví nedochází a jde o útok na české potravináře. Na případ upozornily Hospodářské noviny, kterým ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že Česko bude v takovém případě žádat o výjimku.

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) jsou v rumové tresti některé látky, které jsou rakovinotvorné, a znamenají tak znepokojení. Neidentifikoval však míru rizika.

"Je samozřejmě v zájmu všech zúčastněných, aby komise pokud možno věc posoudila do doby, než přechodné období uplyne, aby byl čas na nalezení řešení," řekl dnes v rozhovoru s ČTK informovaný představitel komise, který si nepřál uvést své jméno. "Protože rumový éter není daný do látek, které jsou automaticky povolené, tak se měl otestovat do dubna 2018, jestli je v pořádku," dodal.

To potvrzuje i mluvčí Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Protože se ale přezkum všech částí trestí nestihne, reálně tak dojde k zákazu. "A pokud by ji nějaký výrobce chtěl používat, musí se projít znovu celý tím kolečkem, které trvalo od roku 2012 do teď. To je pak prakticky bezcenné, nebude to na povolení na látku navazovat. Nicméně komise dle naší centrály (evropských výrobců aromatických látek) v Bruselu uvedla, že ten termín 22. dubna platí. Že si je vědoma, že nejde do této doby důkaz předložit, ale že bude jednat se členskými zeměmi, to by mělo být kolem 26. září," dodal Hynek Strnad, jednatel společnosti Aroco, která vyrábí vonné a chuťové látky a potravinářská barviva.

Evropská komise by při posuzování závěrů studie EFSA ohledně rumové tresti měla zohlednit nejen zdravotní nezávadnost zkoumaných látek, ale třeba také tradiční zvyklosti či sociální a hospodářské dopady. Připomínají to čeští diplomaté s tím, že ČR hodlá v této otázce spolupracovat s dalšími zeměmi, kterých se týká, například s Rakouskem, Německem či Slovenskem.

Studie EFSA byla vypracována na základě žádosti evropské asociace výrobců ochucovadel a posuzování se zdaleka netýkalo jen rumové tresti používané v ČR. Na seznamu látek, které se jako ochucovadla smí v EU užívat, je asi 2500 položek.

Některé další ale ještě posouzené nebyly a jejich používání je nyní umožněno přechodným obdobím končícím v roce 2018. Tam patří právě i česká rumová tresť, obecně byla ale zkoumána celá skupina aditiv používaných také v Rakousku, Německu, Rumunsku i jinde.

EFSA své závěry založila na výsledcích nedávného výzkumu všech 84 složek rumového aromatu. U několika zkoumaných složek došel vědecký panel k názoru, že jde o látky, jejichž zdravotní nezávadnost nelze spolehlivě prokázat.

Věc prý bude nejspíš možné podle informovaného zdroje z komise vyřešit technologickými změnami tak, aby rumová tresť neobsahovala látky, u kterých nyní vědecká studie EFSA zjistila možnost genotoxického účinku, tedy schopnost narušit genetický materiál živých buněk.

Podle komory vědecký závěr EFSA pouze upozorňuje na přítomnost látek, které jsou i v jiných potravinách. Například na furan, který se vyskytuje v potravinách s rumovým éterem v koncentraci 30 mikrogramů na litr. To je podle komory stejné jako v některých druzích dětské výživy (31,5 μg/kg), ovoci (4 μg/kg) nebo zelenině (8 μg/kg).