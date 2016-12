Soluň - Trenér Jindřich Trpišovský uznal, že fotbalisté Liberce si v Soluni postoupit do jarních bojů Evropské ligy nezasloužili. Slovan prohrál s PAOK 0:2 a obsadil poslední místo v základní skupině J. Čtyřicetiletý kouč hodnotí právě skončený podzim rozporuplně, je hodně nespokojený s výsledky v domácí soutěži, kde jsou Severočeši jen dva body od sestupových pozic.

Liberec by vzhledem k výhře Fiorentiny v souběžně hraném duelu na hřišti Karabachu poslala výhra v Soluni do jarních bojů, Severočeši ale byli po celý zápas horší. "Zklamání je to veliké vždy, když prohrajete. Navíc podle druhého výsledku víme, že pokud bychom utkání zvládli, mohli jsme postoupit. Ale upřímně řečeno by to nebylo spravedlivé vůči tomu, co jsme ve skupině předvedli," řekl novinářům Trpišovský.

PAOK podle něj postoupil zcela zaslouženě. "Dneska byl mezi týmy obrovský rozdíl. Dopadlo to tak, že tento zápas byl přímý duel o to, kdo postoupí. PAOK ukázal daleko větší kvalitu, sebevědomí, lepší práci s míčem, pohyb a hlavně jejich pět záložníků bylo lepších než naši. Takže byl skoro neřešitelný problém dnes uspět. Oni měli šest gólových šancí, my jednu," dodal liberecký trenér.

PAOK ukázal, že když se dostane do vedení, jeho výkon vzroste. "Domácí začali velkou šancí, kolem 20. minuty jejich tlak ustával. Pak jsme nezakončili pár brejků a dostali první gól. Naše šance spočívala v tom, že dáme první gól. V těchto zápasech vždy hodně rozhoduje první gól, my ty zápasy neumíme otáčet, dáváme málo gólů. Druhou půli už tam byly pasáže, kdy nám soupeř skoro nepůjčil míč, u těchto jižanských týmů pak výkony rostou," řekl Trpišovský.

Liberec dnešní porážkou potvrdil nepovedený závěr podzimu. V domácí lize šestkrát po sobě nevyhrál a je až třináctý. "Hodnotím podzim hodně rozporuplně. Teď jsme se o tom bavili v kabině, Honza Nezmar (sportovní ředitel) to tam hodnotil. Ještě zítra máme nějaké sezení. Musíme to rozdělit na dvě části," řekl Trpišovský.

"V možnostech Liberce dostat se do skupiny a vydělat přes 100 milionů je neskutečný úspěch. Nám se to navíc povedlo druhou sezonu po sobě. V Evropě jsme se dostali přes Larnaku, která byla možná ještě lepší než PAOK. Uhráli jsme poté čtyři body ve skupině, pro klub s rozpočtem Liberce je to obrovský úspěch," uvedl.

"Na druhou stranu 15 bodů v lize je obrovský neúspěch. V druhé půli podzimu šla naše hra strašně dolů, vlastně od zranění Davida Hovorky. Nedokázali jsme pak dát defenzivu dohromady, hodně jsme s tím míchali. Ztratili jsme hlavní devízu, defenzivu," dodal kouč.