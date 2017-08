Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Českou poštovnu na Sněžce, která je nejvýše položenou stavbou v České republice, v letní sezoně navštěvuje až několik stovek lidí denně. Během nepříznivého počasí mimo sezonu jejích služeb využívají pouze jednotlivci. V poštovně, která byla slavnostně vysvěcená před deseti roky, mohou lidé poslat pohled, občerstvit se, zakoupit si suvenýry nebo vystoupat na vyhlídkovou terasu. ČTK to řekl podnikatel Milan Blaha, který stavbu vlastní od roku 2011.

"V době, kdy byla kvůli rekonstrukci zavřená lanovka na Sněžku, byla návštěvnost výrazně nižší, to bylo podnikání trochu na hraně, ale po obnovení provozu se každopádně počet návštěvníků zvedl. V Krkonoších se ale objevují nové atrakce a část turistů míří tam, takže nějaké fronty se tu netvoří a stíháme to obsloužit," řekl Blaha. Tvrdí, že počet návštěvníků, kteří ročně poštovnou projdou, dosud neevidoval. "Když se mě zeptáte na konci roku, tak to budu vědět podle lístků EET přesně, dosud jsem to opravdu neřešil," řekl Blaha.

Letošní novinkou na poštovně je nápojový automat, který bývá v případě příznivého počasí v provozu od 4:00 do 22:00. "Lidé, kteří na Sněžku přicházejí například na východ Slunce, si tak mohou koupit hned po ránu teplý nápoj," řekl Blaha. Poštovna je celoročně otevřená od 10:00 do 16:00 hodin, během léta však bývá otevřeno již mezi 8:00 a 9:00 a zavírá se mezi 18:00 a 19:00.

Podle Blahy vyžaduje objekt postavený z dřevěných dílů zpevněných ocelovými táhly, které doplňují skleněné tabule kryté speciálními dřevěnými okenicemi, pravidelnou údržbu. Zvolená konstrukce se totiž podle Blahy do extrémních podmínek hřebenů Krkonoš příliš nehodí. "Dochází k sesedání jednotlivých segmentů, život nám komplikuje hydraulické otevírání a zavírání, minulý rok jsme museli některé ocelové části nahradit," uvedl.

Komplikované je také zásobování či odvoz odpadů, v letních měsících mají povolení pro výjezd terénním autem po kamenné cestě z polské strany Krkonoš. "V zimě využíváme lanovku, ale stane se, že třeba dva týdny nejede, takže se zboží musí vynést z Růžové hory nebo z Luční boudy, stejně musíme odnášet i odpadky," řekl Blaha. Se zásobováním provozovatelům pomáhají také účastníci závodu Sherpa Cup, kteří na vrchol vynášejí nápoje.

Historická poštovna na vrcholu Sněžky stála od poloviny 19. století, její provoz v roce 1995 obnovila Jaroslava Skrbková, která byla investorkou stavby nové poštovny podle návrhu architektů Martina Rajniše a Patrika Hoffmana. Práce na nové poštovně, která stojí na místě zchátralé a v roce 2004 zbořené České boudy, začaly v roce 2006. V srpnu roku 2007 byla stavba vysvěcená, pro turisty začala pravidelně fungovat v létě roku 2008. Původní majitelka se od roku 2009 snažila poštovnu prodat, nakonec ji v roce 2011 za nezveřejněnou cenu koupil Blaha. Původní poštovna byla v roce 2009 rozebraná a převezená na Javorovu skálu ve Středočeském kraji.

Rozhodnutí koupit poštovnu jsem nikdy nelitoval, říká majitel

Podnikatel Milan Blaha z Moravské Třebové, který je od roku 2011 majitelem České poštovny na vrcholu Sněžky, tvrdí, že svého rozhodnutí koupit poštovnu nikdy nelitoval. Každodenní náročnou práci podle něj vyvažuje naprosto unikátní prostředí nejvyšší tuzemské hory.

"Když odejde poslední návštěvník a já si sednu na terasu a otevřu si pivo, tak takovou pohodu skutečně člověk zažije málo kde," říká Blaha. Romantické představy o vrcholu Sněžky jako opuštěném místě však Blaha odmítá. "V sezoně už od rána chodí poměrně dost lidí na východ Slunce, nejhorší je když už přijdou podroušení, tak dělají nepořádek a potom je nutné uklízet, jinak by to bylo jako na smetišti," řekl Blaha.

Úplné osamocení nečeká na obsluhu poštovny ani během podzimních plískanic či jarních dešťů, kdy na Sněžku vystoupají jen jednotlivci. Na vrcholu Sněžky jsou v polském objektu meteorologové a kousek pod vrcholem je horní stanice lanovky se stálou službou. "My se navzájem potřebujeme, rozhodně se nedá říci, že jsme tady úplně sami," řekl Blaha.

Blahovi s obsluhou turistů na poštovně pomáhá během letních měsíců také jeho manželka, která pochází z Thajska. "Slyšel jsem potom, jak se mezi lidmi říká, že poštovnu určitě koupili a provozují Vietnamci, ale stále to vlastníme my," řekl s úsměvem. Sám Blaha na poštovně tráví především letním měsíce, v zimě odlétá s manželkou do Thajska a zimní provoz poštovny zajišťuje jeho syn.