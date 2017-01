Praha - Česká pošta od ledna zdražila posílání doporučených a cenných balíků o deset korun. O 20 korun se pak zvýšily ceny za doručování obyčejných i cenných balíků do zahraničí. Vedle základních služeb se zvýšily ceny i u cenných balíků nad deset kilogramů a Balíky do ruky. Důvodem je růst nákladů. Oznámil to dnes Český telekomunikační úřad.

"Česká pošta musí mít nákladově orientované ceny a pokud chceme nadále zlepšovat své služby, museli jsme k úpravě cen přistoupit. I přesto patří naše služby k nejlevnějším na trhu," řekl ČTK mluvčí podniku Matyáš Vitík.

Například poslaní doporučeného balíku o hmotnosti jeden kilogram v rámci ČR vyjde nově na 79 korun místo 69 Kč do konce letošního roku, cenný balík do dvou kg stojí 110 Kč proti loňským 100 Kč.

O jednu korunu zdražila pošta posílání hotovosti na účet prostřednictvím poštovní poukázky A. Cena dobírky se zvýšila z 12 na 14 Kč a základní cena doplatného za nevyplacené či částečně vyplacené vnitrostátní poštovní zásilky z pěti na 15 Kč.

Ke zvýšení cen o jednu až tři koruny došlo také u vnitrostátních obyčejných, doporučených i cenných psaní pro uživatele poštovních služeb se Zákaznickou kartou České pošty, uživatele výplatních strojů, při úhradě cen kreditem a pro zákazníky Hybridní pošty.

Vnitrostátní ceny podnik zvedal naposled loni v květnu, kdy známka na dopis podražila o tři Kč na 16 korun. Některé ceny doručování do zahraničí pošta naposledy zvyšovala předloni v únoru.

Pošta v roce 2015 zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun. Výnosy vzrostly o téměř šest procent na 20,26 miliardy korun.

Srovnání cen vnitrostátního doporučeného balíčku a cenného balíku:

do 31. prosince 2016 od 1. ledna 2017 Doporučený balíček do 500 g 64 Kč 74 Kč Doporučený balíček do 1000 g 69 Kč 79 Kč Doporučený balíček do 2000 g 73 Kč 83 Kč Cenný balík do 2 kg 100 Kč 110 Kč Cenný balík do 5 kg 107 Kč 117 Kč Cenný balík do 10 kg 122 Kč 132 Kč

zdroj: ČTÚ