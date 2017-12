Praha - Česká pošta dostala od Českého telekomunikačního úřadu licenci pro poskytování základních poštovních služeb v letech 2018 až 2022. Rozhodla o tom tento týden rada ČTÚ. Pošta přitom dříve nesplnila podmínky účasti ve výběrovém řízení na udělení licence, regulátor jí proto následně udělil firmě napřímo. ČTÚ to dnes oznámil v pravidelné monitorovací zprávě.

"Česká pošta jako jediný účastník nesplnila podmínky účasti, když nedoložila nákladovou orientaci cen základních služeb, a proto byla její žádost zamítnuta. V takovém případě rada může rozhodnout o uložení předmětných povinností napřímo. Rada povinnost pro další období uložila České poště jako provozovateli, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí," uvedl úřad.

Všeobecná dostupnost základních služeb tak bude podle ČTÚ zajištěna na celém území ČR i po 1. lednu 2018 srovnatelným způsobem jako dosud. Pro uživatele poštovních služeb tím nedochází k žádným změnám.

Podnik proti vyřazení z tendru argumentoval tím, že by na základě požadavků ČTÚ na nákladově orientované ceny musel výrazně zdražit, protože úřad do nákladů zahrnul i položky související se základními službami, které dosud částečně hradil na základě své objednávky stát. Jde například o udržení pobočkové sítě či doručování zásilek do druhého dne. Zákazníci by podle pravidel ČTÚ například za obyčejný dopis zaplatili 25 korun místo současných 16 korun.

Pošta v současnosti čerpá od státu příspěvek na poskytování základních služeb vyplývajících z licence. Jeho výše letos může dosáhnout maximálně půl miliardy korun a v dalších letech by měla klesat. Loni bylo maximum 600 milionů Kč.

Licence zajišťuje celoplošnou dostupnost základních poštovních služeb ve stanovené kvalitě za dostupnou cenu. Patří mezi ně dodání poštovních zásilek do dvou kilogramů a balíků do deseti kg, doručování peněžních poukázek, posílání doporučených a cenných zásilek nebo služby pro nevidomé. Vláda navíc nařídila, že držitel poštovní licence musí provozovat nejméně 3200 poboček.

Česká pošta zaměstnává kolem 30.000 lidí, má roční tržby okolo 20 miliard korun a loni vykázala zisk 190 milionů Kč.