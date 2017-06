Augsburg (Německo) - Sudetští Němci chtějí bojovat proti nacionalismu a stavět mosty mezi národy, řekl dnes v první den sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) jeho šéf Bernd Posselt. Spolupráce Čechů a Němců má podle něj hluboké kořeny. Česko na letošním sjezdu zastoupí vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jenž bude dosud nejvýše postaveným českým politikem, který tak učiní.

Krutá historie dala podle Posselta sudetským Němcům hezký úkol, a sice být mostem mezi Českem a Bavorskem, respektive Německem. Není to přitom úkol v žádném případě krátkodobý, spolu s Čechy dobré vůle se ale chce o co nejužší spolupráci nadále snažit. "Byli jsme sousedy a vždy sousedy zůstaneme," zdůraznil Posselt, podle něhož je důležité, aby se sudetští Němci aktivně zapojili do utváření střední Evropy.

Sudetoněmecký sjezd začal dnes před 11. hodinou v prostorách augsburgských veletrhů za přítomnosti zhruba tisícovky hostů. Už předtím se ráno otevřely desítky stánků, které představují jednotlivé komunity sudetských Němců a jejich historii nebo třeba lákají na návštěvu České republiky.

Hlavní událostí dnešního dne bylo předání nejvyššího sudetoněmeckého ocenění - Evropské ceny Karla IV. Převzal ji Volker Bouffier - ministerský předseda Hesenska, tedy spolkové země, která po druhé světové válce přijala po Bavorsku druhý nejvyšší počet sudetských Němců, kteří museli opustit Československo.

Ve svém projevu Bouffier připomněl situaci, do jaké v roce 1946 do Hesenska přišlo několik stovek tisíc sudetských Němců. Vysídlenci z Československa tehdy dorazili do země, která hladověla a která byla po druhé světové válce vyřazena ze skupiny civilizovaných zemí. O to obdivuhodnější je podle něj, jakým způsobem se sudetští Němci dokázali zapojit do budování poválečného Německa.

Politický vrchol sjezdu přijde v neděli, kdy s projevy vystoupí Bělobrádek nebo bavorský premiér Horst Seehofer (CSU). Česko budou na sjezdu vedle Bělobrádka reprezentovat ministr kultury Daniel Herman i řada regionálních politiků.

Vztahy sudetských Němců a Čechů prošly v posledních letech značnou proměnou, kdy se namísto sporů o takzvané Benešovy dekrety klade spíše důraz na to, co obě skupiny spojuje. V podobném duchu by se podle představ pořadatelů měl nést i letošní sjezd.

Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy sudetských Němců a jejich potomků. Z tehdejšího Československa bylo po skončení druhé světové války a více než šestileté nacistické okupaci vyhnáno a odsunuto kolem tří milionů Němců.

Německý ministr ocenil připravenost Česka zlepšovat vztahy

Německý ministr zemědělství Christian Schmidt (CSU) ocenil rostoucí připravenost české strany prohlubovat vztahy se sudetskými Němci. Úzká spolupráce Čechů a Němců je podle něj nutností. Řekl to dnes v bavorském Augsburgu na 68. sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL).

Schmidt vyřídil pozdravy spolkové vlády i kancléřky Angely Merkelové (CDU) a vyjádřil přesvědčení, že sjezd dává signál smíření, kulturní rozmanitosti a orientace do budoucna. Připomněl, že usmíření mezi Čechy a sudetskými Němci bylo za komunistického režimu z ideologických důvodů nemožné, i to, jaký pokrok za posledních 20 let vzájemné vztahy učinily. Vyzdvihl přitom roli někdejšího českého prezidenta Václava Havla.

O zlepšujících se vztazích Čechů a sudetských Němců svědčí i to, že se loni sudetoněmeckého sjezdu jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Na letošním sjezdu vystoupí jeho stranický kolega a vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Velmi dobré česko-německé vztahy se podle Schmidta projevily i na česko-bavorské zemské výstavě o Karlu IV. Kdo jí viděl, "ten cítil, že je důležité znát minulost, ale i se politicky angažovat pro budoucnost střední Evropy," míní.

"Chtěl bych vyzvat všechny Němce a Čechy, aby si byli vědomi své zodpovědnosti za společné utváření Evropy," prohlásil také německý ministr. Nepřímo se v této souvislosti vyslovil i k chystanému odchodu Británie z Evropské unie, když poznamenal že spolky je jednoduché zrušit, ale mnohem těžší vybudovat.

Vztahy mezi sudetskými Němci a českou vládou, které byly po léta napjaté, se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispěla k tomu i skutečnost, že SL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům zkonfiskován. Smířlivé kroky učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS), který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.