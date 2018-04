Praha - Fotbalisté Brna v předehrávce 26. prvoligového kola na hřišti Dukly neudrželi vedení a prohráli 1:2. Poslední Zbrojovce se tak vzdálila záchrana, na první nesestupové místo ztrácí v neúplné tabulce šest bodů. Naopak Pražané se dostali na 29 bodů a přiblížili se jistotě setrvání mezi elitou. Hosty poslal do vedení po půlhodině hry Michal Škoda, ale těsně před pauzou vyrovnal Lukáš Holík a v 57. minutě zápas otočil Slovák Ivan Schranz.

Do prvního náznaku šance se v šesté minutě dostali domácí, Schranz však zakončil nadějný protiútok nepřesnou střelou. Souboj nejhorší obrany s nejhorším útokem soutěže pak dlouho nabízel hlavně nepřesnosti na obou stranách.

Brněnští ve 31. minutě otevřeli skóre. Acostův volej z úhlu brankář Rada vyrazil před sebe a volný Škoda mu z dorážky nedal šanci. Nejlepší střelec Zbrojovky si připsal šestý ligový gól v sezoně.

Dukla poté nevyužila obrovskou šanci na vyrovnání, když Douděra sám před odkrytou brankou trefil tyčku. Pražané nicméně v závěru poločasu soupeře zatlačili a ve 43. minutě už se dočkali gólu. Chybující Kryštůfek přišel o míč a Holík prostřelil gólmana Halousku, který zastoupil disciplinárně potrestaného Melichárka.

Do druhého poločasu vstoupila aktivněji Zbrojovka a Acosta po souhře s Vraštilem mířil těsně nad břevno. V 57. minutě ale z ničeho nic udeřila Dukla. Podaný v šestnáctce našel Schranze a ten se prosadil hlavou. Dejvický tým poprvé v jarní části ligové sezony dokázal otočit skóre.

Domácí poté dostali Brno pod velký tlak, ale další slibné šance na pojistku neproměnili. Schranzovu ránu vyrazil Halouska, Douděra v těžké pozici vypálil nad branku.

Hráči Dukly už si závěr utkání pohlídali a moravské mužstvo do většího tlaku nepustili. Brňané tak v nejvyšší soutěži ztratili body poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Myslím, že na obou týmech byla vidět důležitost toho utkání a taková opatrnost. Brno dalo první gól a byla otázka toho, kdo si s tím poradí líp. V té následné pasáži jsme necukli a snažili se dál hrát, pramenila z toho tyčka Davida Douděry. Nakonec jsme vyrovnali ještě v prvním poločase, což byl obrovský krok pro to, abychom mohli hrát trošku klidněji. Dali jsme brzo druhou branku, což bylo skvělé. Potom jsme to zahráli velice dobře. Na týmu byl po druhé brance vidět určitý klid. Docela jsme to zvládli a zkušenost týmu se potvrdila. My jsme udělali krok, který je obrovsky těžký, protože hrajete první zápas oproti dalším konkurentům v tomto pásmu. My jsme ho zvládli, teď je tlak na nich. Můžeme být malinko klidnější, ale nic není hotovo. Pokud opravdu nebude jistota, může se stát cokoliv."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Chtěl bych se omluvit našim fanouškům. Ne, že jsme nechtěli, ale mottem zápasu bylo, abychom nebyli posr...í a byla tam odvaha. Opakuje se to dlouhodobě. Hlavně ti třicátnici nejsou schopni tohle zvládnout, aby se snažili hrát fotbal, jak mají, aby se nabízeli. Není možné fotbal hrát ve čtyřech, pěti hráčích a zbytek se schovává. To mě mrzí nejvíc. Nějak takticky hrajeme, šli jsme i do vedení, měli jsme pěkné akce. Bohužel neodvaha těchto hráčů nás sráží. Tam je největší chyba. V dnešním zápase nebyl skoro žádný rozdíl v kvalitě, ale bohužel v tomhle taháme za kratší konec. Bez odvahy se nemůžete zachránit. Dnešní zápas jsme měli ve svých rukou, abychom to dotáhli do vítězného konce. Děláme fatální chyby, které vyplývají z toho, že hráči se bojí hrát. Bavit se o záchraně nemá smysl, protože ti hráči nejsou schopni se v tomhle změnit a nechtějí se změnit."

Dukla Praha - Zbrojovka Brno 2:1 (1:1)

Branky: 43. Holík, 57. Schranz - 31. Škoda. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Myška. ŽK: Hanousek, Schranz (oba Dukla). Diváci: 2527.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bilovský - Douděra (70. Holenda), Néstor, Holík (78. Kušnír) - Schranz (85. Brandner). Trenér: Hynek.

Brno: Halouska - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák (46. Sedlák) - Acosta, Kratochvíl, Škoda (70. Pilík), Ashiru (63. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: Pivarník.