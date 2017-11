Lima - Posledním účastníkem mistrovství světa, které v příštím roce přivítá Rusko, se stali fotbalisté Peru. V odvetě interkontinentální baráže s Novým Zéland vyhráli 2:0 a po remíze 0:0 z úvodního zápasu postoupili poprvé od roku 1982 na šampionát.

Peru poslal do vedení po 28 minutách Jefferson Farfán, a i když hosté měli po přestávce v Limě více ze hry, přidal v 65. minutě druhý gól Christian Ramos. Domácí se tak na mistrovství světa představí celkově popáté.

"Čekali jsme na to 35 let, ale nezasloužili jsme si nebýt na mistrovství tak dlouho," uvedl záložník Christian Cueva, který se podílel na obou gólech. "Všichni Peruánci by teď měli slavit jako nikdy předtím," dodal.

Reprezentanti věnovali vítězství kapitánovi Paolu Guerrerovi, který do baráže nemohl zasáhnout kvůli trestu od FIFA za doping. "Museli jsme toho hodně vytrpět," řekl se slzami v očích Farfán. "Postup věnuji Paolovi, protože jsem mu slíbil, že to dotáhneme do konce," přidal na adresu nejlepšího reprezentačního střelce.

Peruánci se navíc můžou těšit na volno, protože ministerstvo práce prohlásilo, že v případě postupu bude čtvrtek vyhlášen za nový státní svátek. "Děkuji našim válečníkům, že nám udělali velkou radost. Ale oslavujme zodpovědně," prohlásil prezident Pedro Paulo Kuczynski.

Šampionát v Rusku odstartuje 14. června. Los základních skupin je na programu 1. prosince v Moskvě.

Peru bude ve druhém koši spolu se Španělskem, Švýcarskem, Anglií, Kolumbií, Mexikem, Uruguayí a Chorvatskem. V prvním budou domácí Rusko, obhájce titulu Německo, Brazílie, Portugalsko, Argentina, Belgie, Polsko a Francie. Ve třetím Dánsko, Island, Kostarika, Švédsko, Tunisko, Egypt, Senegal a Írán. V posledním pak Srbsko, Nigérie, Austrálie, Japonsko, Maroko, Panama, Jižní Korea a Saúdská Arábie,

Interkontinentální baráž kvalifikace MS ve fotbale 2018 - odveta:

Lima: Peru - Nový Zéland 2:0 (1:0)

Branky: 28. Farfán, 65. Ramos. První zápass 0:0, postoupilo Peru.