Brno - Poslední tramvaj v neděli hodinu před půlnocí projela v Brně po ulici Dornych po 117 letech provozu. Řídil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek a svezl v ní zhruba 200 nadšenců. V pondělí přijdou na ulici dělníci stavební firmy a přestanou tudy jezdit i auta. Až za dva a půl roku stavební práce skončí, bude už tramvaj linky 12 projíždět do Komárova po souběžné ulici Plotní kolem autobusového nádraží Zvonařka, více než 40 let po jeho zprovoznění.

Po Dornychu se jezdilo tramvají již od roku 1901 a zdejší trať patřila k prvním tratím elektrické tramvaje ve městě, která se jeho ulicemi rozjela poprvé v roce 1900. Od křižovatky s Křenovou byla v počátcích pouze jednokolejná a končila zhruba v místě mezi dnešními zastávkami Svatopetrská a Konopná.

Poslední tramvaj symbolicky řídil ředitel Havránek, na cestu se vydal nejnovějším typem brněnských tramvají 13T. "Už jsem měl minulý týden službu a předminulý taky. My šotouši si to musíme užít, protože je to naposled. Byla to nostalgie, ale zase se těšíme, až budeme jezdit po Plotní po nové trati," řekl Havránek.

Dopravní podnik měl tajně v záloze ještě jednu tramvaj, kdyby se všichni nevešli do jedné. Nakonec však stačila. "Na facebooku diskutovalo 200 lidí a 400 připustilo, že přijde," řekl Havránek. Podle něj byl v posledních dnech mezi řidiči trochu boj o službu na lince 12. "Všichni, kdo jsou fandové, tak tím žijí a cítí v tom nostalgii," doplnil Havránek.

Od pondělí bude linka 12 končit ve smyčce Zvonařka, náhradní autobusová linka x 12 bude jezdit z Úzké po Plotní. Dopravu mezi Komárovem a Úzkou zajistí také všechny autobusové linky, které zdejší oblastí projíždějí včetně prodloužené linky 50.

Za dva a půl roku bude z ulice Dornych čtyřpruhová autostráda a drtivá většina aut zmizí z ulice Plotní, kudy bude projíždět tramvaj a obslouží bezprostředně autobusové nádraží. Během stavby zmizí také smyčka Zvonařka, část plochy zabere nová křižovatka.