Praha - O posledním prázdninovém víkendu budou moci lidé opět nasát noční atmosféru hradů a zámků. V noci z 26. na 27. srpna své brány otevře 86 památek po celém Česku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířská klání, divadelní představení či koncerty. Centrem osmého ročníku Hradozámecké noci bude letos zámek v Náměšti nad Oslavou, kde akci ukončí ohňostroj. Národní památkový ústav (NPÚ) to dnes uvedl v tiskové zprávě.

"Během Hradozámecké noci může návštěvník spatřit a zažít památku doslova v jiném světle, kdy noční atmosféra dodává známým místům neopakovatelné kouzlo. V tomto je tradiční Hradozámecká noc skutečně jedinečná," uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Hostitelem hlavního programu bude letos zámek v Náměšti nad Oslavou, loni to byl Karlštejn. Letošní rok je Rokem renesanční šlechty, ve kterém se NPÚ snaží lidem připomenout významné šlechtické rody období renesance. "Žerotínský zámek v Náměšti nad Oslavou pro nás byl jasnou volbou," uvedla ředitelka. Na zámku bude výjimečně zpřístupněna i panská oratoř zámecké kaple, kde si budou návštěvníci moci prohlédnout originál šestidílné Bible kralické z let 1579-1593.

K Hradozámecké noci se letos připojí 56 objektů ve správě NPÚ, ale také řada památek soukromých nebo provozovaných jinými institucemi. Patří mezi ně třeba zámek Dobříš, hrady Roštejn, Český Šternberk, Kost, Valdštejnský palác a Valdštejnská zahrada v Praze, Národní hřebčín Kladruby nad Labem a další. Poprvé se k akci letos připojí tvrz Vyšehořovice, zámek Vranov nad Dyjí a Janův hrad.

Na gurmánské zážitky se mohou těšit návštěvníci Litomyšle, Nových Hradů, Hluboké nad Vltavou, Velkého Března či zámku v Nelahozevsi. Jiné památky veřejnost lákají třeba na prohlídky bez průvodce či program zaměřený na děti. Přehled památek, které budou otevřené na Hradozámeckou noc, je na webových stránkách ústavu.

Státní hrady, zámky a další památky v loňském roce navštívil rekordní počet 5,6 milionu lidí. Návštěvnost památek ve správě státu roste už několik let po sobě. V roce 2015 státní památky navštívilo 5,087 milionu návštěvníků. NPÚ s větším počtem návštěvníků vzrostly i výnosy. Loni utržil přes půl miliardy korun, které chce vrátit do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí. Nejvíce návštěvníků přicházelo na památky od května do září, jen v červenci a srpnu to ale bylo přes 2,3 milionu návštěv. Největší návštěvnost z více než stovky hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ zaznamenal hrad a zámek v Českém Krumlově, který navštívilo 426.000 lidí.