Praha - Fotbalisté poslední Příbrami v pátek rozehrají na hřišti pražské Dukly 27. kolo první ligy. Svěřenci Kamila Tobiáše chtějí zvýšit šance na záchranu a minimálně do neděle opustit sestupové pásmo.

Na dno tabulky se Příbram vrátila po domácí prohře 1:2 se Spartou a vítězství Jihlavy 3:0 nad Brnem. Středočeši na čtrnáctou Vysočinu, která drží poslední nesestupovou pozici, momentálně ztrácejí dva body.

"Asi nikdo nečekal, že budeme zachraňovat ligu právě se Spartou. Teď nás čekají poslední čtyři kola, ve kterých se budeme snažit ligu zachránit," uvedl Tobiáš. Jeho mužstvo může povzbudit dobrá bilance s Duklou, s níž od srpna 2013 neprohrálo v šesti ligových zápasech v řadě.

"Dostali jsme se do herní pohody, nepamatuji si, že bychom někdy hráli se Spartou tak vyrovnaně. Budeme chtít na tento herní projev navázat i na Dukle a být aktivní, protože jsme se přesvědčili, že se to vyplácí. Hrajeme o život a tak to musí na hřišti vypadat," upozornil příbramský trenér.

Desátá Dukla si z Plzně (0:2) odvezla třetí prohru z posledních čtyř kol, ale s 30 body už je zřejmě mimo sestupové ohrožení. Minule Pražané na Julisce porazili další zachraňující se tým Jihlavu hladce 4:1.

"Jihlava byla určitě hladová po míči, ale Příbram u toho dokáže být i pěkně nepříjemná a agresivní. Čeká nás náročné utkání. Věřím, že budeme připraveni, s přednostmi soupeře si poradíme, do toho přidáme naši hernost a vyhrajeme," prohlásil kouč Dukly Jaroslav Hynek. Kvůli trestu za žluté karty mu budou chybět nejlepší střelec, Nigerijec Peter Olayinka, a obránce Ondřej Kušnír.

Páteční předehrávka 27. kola první ligy má na dejvické Julisce výkop v 18:00.