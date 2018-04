Ostrava - Fotbalisté Ostravy remizovali v dohrávce 19. ligového kola v duelu prvního s posledním týmem tabulky bez branek s Plzní. V nastavení trefil hostující Tomáš Chorý břevno. Viktoria nevyhrála v pátém z šesti jarních zápasů nejvyšší soutěže, i tak zvýšila svůj náskok v čele před druhou Slavií na deset bodů. Poslední Baník bodoval podruhé po sobě a snížil manko na nesestupové pozice na čtyři body. Zápas se v původním březnovém termínu nehrál kvůli zmrzlému terénu.

Plzeňský trenér Vrba udělal po víkendové domácí porážce s Mladou Boleslaví čtyři změny v sestavě. Do branky místo Kozáčika nasadil Hrušku, který dosud v lize za Viktorii odchytal jen první tři kola, místo zraněného Krmenčíka nastoupil na hrotu Bakoš a do zahajovací jedenáctky se nově dostali i Čermák a Petržela.

V sestavě Baníku nechyběl kapitán Baroš, jenž se uzdravil ze zranění z posledního duelu s Jihlavou. Ostrava si připomněla 95 let od prvního mistrovského zápasu a nastoupila v retro dresech nezvykle s bílými a červenými pruhy.

Jako první zahrozil střelou vedle po úniku hostující Čermák, ale poté nečekaně převzal aktivitu Baník a nebylo příliš patrné, že hraje poslední s prvním týmem tabulky.

Viktorii dvakrát podržel Hruška, který v 21. minutě vychytal hlavičkujícího Diopa a za čtyři minuty i Jiráska. Poté se oba týmy marně dožadovaly penalty a ve 42. minutě zahodil největší šanci první půle plzeňský Petržela, když po Hrošovského přihrávce pálil zblízka nad.

I po pauze Slezané hráli s lídrem soutěže poměrně rovnocennou partii. V 52. minutě domácí marně reklamovali údajnou Řezníkovu ruku a pokutového kopu se nedočkali. Viktoria poprvé v druhé půli zahrozila až v 68. minutě, kdy střídající Chorý hlavičkoval po rohu nad.

Plzeň až ke konci získávala převahu a v 75. minutě mohl dát vítězný gól Čermák, jeho střelu po Řezníkově autu však vyškrábl Laštůvka. Poté se neprosadil ani Kopic a v závěru přišla největší šance. Zemanův přímý kop skončil s tečí těsně vedle a po rohu ve čtvrté minutě nastavení orazítkoval Chorý hlavičkou břevno. Ostrava kritickou chvíli přežila a s Plzní bodovala poprvé po předchozích sedmi porážkách.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Rozporuplné pocity. Mohli jsme zápas vyhrát, ale i v závěru prohrát, když to kleplo o břevno. Celkově jsme spokojení. Když hráči šli vysoko za soupeře, tak se nám dařilo lacině získávat balóny. V první půli jsme byli my lepší a hosty dvakrát výborně podržel Hruška. V závěru jsme byli nervózní a Plzeň taky měla nebezpečné situace. Remíza je asi zasloužená, udělali jsme další bodík a před zápasem ve Zlíně jsme si upevnili sebevědomí."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Byl to zápas prvního s posledním a teoreticky měla Plzeň vyhrát, ale naše liga je vyrovnaná. Každý bod se hodnotí až na konci, na druhou stranu když vidím nasazení Baníku, tak ukázali, že do ligy patří a byla by škoda, kdyby spadl. Utkání mělo nasazení, možná chyběla místy větší mezihra a věci, které by dostaly fandy do varu, utkání mělo úroveň a jen více takových v takové atmosféře. Máme tři zraněné hráče, což je trochu problém, zápasy venku jsou o dvou, třech šancích. My si je vytvořili, ale neproměnili."

Martin Fillo (záložník Ostravy): "S Plzní, která disponuje fantastickým kádrem a má nejlepší mančaft u nás, bychom před zápasem bod asi brali. Ale možná bychom si zasloužili i tři, kdybychom využili jednu ze dvou šancí, které jsme měli v první půli. Čím víc odehrajeme zápasů, tak se naše hra zvedá, a je vidět, že po prvních zápasech, které jsme nezvládli, jdeme herně nahoru. Doufám, že v dalších utkáních budeme bodovat naplno."

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Pospíšil. ŽK: Fillo - Petržela, Řezník. Diváci: 8005.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Jirásek (90. Psyché), Granečný - Diop (90. Stáňa) - Baroš (72. De Azevedo). Trenér: Páník.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (74. Zeman), Čermák (87. Kolář), Kopic - Bakoš (65. Chorý). Trenér: Vrba.

1. Plzeň 22 16 4 2 38:10 52 2. Slavia 22 12 6 4 38:14 42 3. Liberec 22 12 5 5 32:22 41 4. Olomouc 22 11 7 4 29:17 40 5. Jablonec 22 11 6 5 36:22 39 6. Sparta 22 9 9 4 30:19 36 7. Bohemians Praha 1905 22 8 7 7 21:18 31 8. Teplice 22 7 7 8 25:26 28 9. Karviná 22 6 6 10 25:29 24 10. Mladá Boleslav 22 7 3 12 25:36 24 11. Zlín 22 6 6 10 22:36 24 12. Dukla 22 6 5 11 24:40 23 13. Jihlava 22 7 1 14 24:41 22 14. Slovácko 22 4 8 10 18:28 20 15. Brno 22 5 5 12 14:30 20 16. Ostrava 22 3 7 12 26:39 16