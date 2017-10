Litvínov (Mostecko) - Hokejisté posledního Litvínova podlehli v 11. kole extraligy třináctým Pardubicím 0:1 po samostatných nájezdech a připsali si už sedmou porážku za sebou. V této černé sérii však alespoň poprvé bodovali. Jedinou branku utkání vstřelil v první sérii rozstřelu kanadský útočník Peter Quenneville. Pardubický brankář Milan Klouček udržel poprvé v kariéře v nejvyšší soutěži čisté konto.

Úvodní dějství bylo důkazem, že Litvínov se nachází v krizi. Hned v úvodu měl šanci hostující Tomášek, který neuspěl s bekhendovým zakončením. Ve třetí minutě tlačil puk za Petráska Martin Kaut, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že branka nepadla.

Dynamo těžilo z nepřesností domácích hráčů a v osmé minutě se po další z nich dostal do šance Petr Sýkora, ale litvínovský gólman znovu zasáhl. Další možnost zlikvidoval Petrásek Hunkesovi a domácí se ubránili i při Baránkově vyloučení. V závěru první třetině mohl udeřit také Litvínov, ale po Nejezchlebově ideální přihrávce neuspěl zblízka proti Kloučkovi Černý.

V úvodu druhého dějství byli současně vyloučení domácí Trávníček a Jánský, ale Dynamo v dvouminutové výhodě pěti proti třem Petráska nepřekonalo. V největší šanci přestřelil kanonýr Petr Sýkora. Ve 24. minutě úřadoval opět litvínovský gólman, který kryl sólo Jána Sýkory. Vzápětí ještě v další šanci hostů minul Dušek.

V 26. minutě se předvedl i Klouček, který kryl možnost osamoceného Nejezchleba, jemuž ideálně přihrál Martin Hanzl. Před polovinou utkání se dočkali první přesilové hry i domácí, ale neuspěli při Wishartově pobytu na trestné lavici ani o chvíli později při Tomáškově trestu. A stav se nezměnil ani v další přesilovce Vervy po faulu Treilleho.

Náznaky šancí na obou stranách kryli oba brankáři i ve třetí třetině. Při Čáslavově vyloučení se dostal Litvínov k většímu ohrožení Kloučkovy branky jen díky tečované střele Lukáše Doudery a už po přesilovce neuspěl z dorážky Jánský.

Litvínov se dál tlačil za prolomením černé série, v 54. minutě ale trefil Nejezchleb jen horní tyč a Lukešův bekhend zneškodnil Klouček. Petrásek musel vzápětí krýt Wishartův pokus. Při trestu Petra Sýkory si pardubický gólman poradil s dvěma ránami beka Sörvika i s dvěma Jurčíkovými střelami. Prodloužení neodvrátila ani přesilovka Dynama při Pilařově vyloučení.

Po 17 vteřinách nastavení šel pykat Wishart, ale výhodu čtyř proti třem Severočeši rovněž nezužitkovali. Verva v rozstřelu nedokázala proměnit ani jeden z pěti nájezdů a rozhodl tak Quennevilleův jediný úspěšný pokus.

Radim Rulík (Litvínov): "Do zápasu jsme vstoupili špatně a hráli jsme jako opaření. První deset minut jsme si určitě koledovali a podržel nás gólman. Pak se to trošku začalo lepšit. Půl zápasu jsme neměli přesilovku, pak jsme je měli i my a začalo se to tam lámat, co se týče aktivity. V druhé polovině zápasu jsme nebyli horším týmem a Pardubice si toho už moc nevytvořily. Postupem času nikdo nechtěl udělat chybu, protože ten gól mohl rozhodnout. Mužstvo se postupně zvedalo a lepšilo, ale po nájezdech jsme prohráli, takže spokojení být nemůžeme. Produktivita nás trápí, to je náš největší problém. Hrát bez branky doma není dobré."

Miloš Holaň (Pardubice): "Mužstvo si sem jelo sebevědomě pro body a zasloužilo si je. První třetina byla z naší strany vynikající. Několikrát jsme domácí zatlačili a vytvořili jsme si několik šancí. Myslím si, že kdyby to bylo po první třetině 3:0 pro nás, tak by se nikdo nedivil. I v té druhé jsme přebírali iniciativu, nějak nás zastavila přesilovka pět na tři. Dobře, že se nepotvrdilo to pravidlo, že když v ní nedáš gól, tak prohraješ. Ještě jsme měli jeden samostatný nájezd - Jánko Sýkora. Musím kluky strašně pochválit za obětavou práci v tolika oslabeních. To klobouk dolů. A velká pochvala celému mužstvu za týmový výkon, podpořený skvělým Kloučkem."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 0:1 po sam. nájezdech

Branka: Rozhodující sam. nájezd Quenneville. Rozhodčí: Hejduk, T. Svoboda - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Diváci: 4025.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Dietz, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Baránek, Z. Sklenička - Jánský, Nejezchleb, F. Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - Matoušek, Válek, Trávníček - M. Hořava, Gerhát, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Pardubice: Klouček - Hunkes, Wishart, Cardwell, Čáslava, Mojžíš, Ščotka, Trončinský - J. Sýkora, Tomášek, S. Treille - Quenneville, Bojko, Rolinek - P. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.