Praha - Osmistovkařka Kateřina Hálová jako poslední rozšířila český atletický tým pro halové mistrovství Evropy v Bělehradu, výprava tak nyní čítá 26 jmen. Zlínská běžkyně vyhrála na domácím šampionátu v času 2:03,89 minuty a vyhověla limitu A. O vrchol druhého dne mistrovských bojů se postaral Pavel Maslák, který bude v srbské metropoli útočit na třetí titul halového mistra Evropy v běhu na 400 metrů v řadě, na poloviční trati v Praze předvedl druhý výkon kariéry 20,57 sekundy.

Maslák zaostal za vlastním českým rekordem o pět setin a byl s časem spokojený, pocitově to prý ale ještě nebylo ono. V podobné formě nicméně vyhrál v roce 2014 halové mistrovství světa v Sopotech čtvrtku v českém rekordu 45,24. "Je to známka rychlosti, ale ještě jsem trochu unavený," konstatoval Maslák.

Do Bělehradu nemá jiný cíl než zlato, vždyť v hale neprohrál čtyři sezony a má dva tituly mistra světa. "Je to pravda. Všichni to ode mě očekávají. A já nemůžu mít jiný cíl, než obhájit titul. Věřím tomu, vím, že když to rozběhnu na prvním místě, tak si to pohlídám," prohlásil Maslák. "Důležité bude, jak zbudou síly. Tři závody berou hodně sil," dodal.

Vítězkou ženské dvoustovky se stala Denisa Rosolová, její reprezentační kolegyni Zuzanu Hejnovou porazila také Barbora Dvořáková, dcera šéftrenéra reprezentace Tomáše Dvořáka. Hejnová ale doplatila na nasazení do rozběhu s Rosolovou, s níž v prvním běhu prohrála, a následnou nevýhodnou druhou dráhu ve finále. "To se nedělá," zlobila se Hejnová, jež je aktuálně druhou ženou evropských tabulek v běhu na 400 metrů a má pro Bělehrad vysoké ambice.

Rosolové se loňská olympijská sezona vůbec nepovedla, ale letos má halová mistryně Evropy z Paříže dobrou formu, i přes dlouhodobé potíže s úponem Achillovy šlachy. "Závod vydržím, ale hodně trpím potom. Tak jsem sama zvědavá, co udělají běhy v Bělehradu," přiznala nejistotu.

Po halové sezoně půjde na operaci, při níž jí lékaři úpon vyčistí, aby byla připravená na léto. "Mám tam výrůstky. Tak jsme se rozhodli pro malý operativní zákrok, za deset dnů bych měla normálně fungovat," plánovala Rosolová. "Dneska jsem to zase cítila, takže to asi bude maso," řekla.

Vrh koulí vyhrál Ladislav Prášil, který prvním pokusem předvedl 20,84 metru, ale po třetí sérii soutěž ukončil. "Trochu jsem měl potíže s loktem, tak jsem nechtěl riskovat zranění," vysvětlil bronzový medailista z minulého HME v Praze. Česká jednička Tomáš Staněk má stále potíže se stehenním svalem a do závodu nenastoupil.

Halové MČR v atletice v Praze:

--------

Muži:

200 m: 1. Maslák (Dukla Praha) 20,57, 2. Jirka (Olymp Praha) 20,99, 3. Šorm (Dukla Praha) 21,19.

400 m: 1. Desenský (Hradec Králové) 48,04, 2. Holibka (Olymp Praha) 48,24, 3. Müller (Nymburk) 48,62.

800 m: 1. Šnejdr (Slavia Praha) 1:50,28, 2. Mlynář (Ústí nad Orlicí) 1:50,42, 3. Hodboď (Hradec Králové) 1:50,86.

1500 m: 1. Kubista (Dukla Praha) 3:50,11, 2. Zemaník (Vítkovice) 3:52,74, 3. Šimsa (Dukla Praha) 3:55,41.

Dálka: 1. Zelinka (USK Praha) 753, 2. Pírek 740, 3. Navrátil (oba Univerzita Brno) 728.

Koule: 1. Prášil (Dukla Praha) 20,84, 2. Novák (Olomouc) 18,93, 3. Marcell (Univerzita Brno) 18,85.





Ženy:

200 m: 1. Rosolová (USK Praha) 23,68, 2. B. Dvořáková 23,86, 3. Hejnová (obě Dukla Praha) 24,06.

400 m: 1. Pírková (Olymp Brno) 54,16, 2. Malíková (Opava) 54,20, 3. Symerská (Kroměříž) 54,33.

800 m: 1. Hálová (Zlín) 2:03,89, 2. A. Ulrichová (USK Praha) 2:04,63, 3. Kutrová (Olymp Brno) 2:10,08.

1500 m: 1. Mezuliáníková (Olymp Praha) 4:26,41, 2. Drábková (Nové Město nad Metují) 4:27,31, 3. Maršánová (Hvězda Pardubice) 4:28,30.

Výška: 1. Hrubá (JAC Brno) 186, 2. Strachová (Olymp Praha) 183, 3. Klučinová (USK Praha) 180.

Tyč: 1. Maláčová 450, 2. Švábíková 440, 3. Jiroutová (všechny USK Praha) 435.

Trojskok: 1. Buranská (Sokol Kolín) 12,58, 2. Horniaková (Olymp Praha) 12,51, 3. Jirmanová (Dukla Praha) 12,45.