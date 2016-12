Karlovy Vary - Hokejisté posledních Karlových Varů zvítězili v 32. kole extraligy nad Brnem 4:2 a radovali se teprve z druhé výhry z posledních devíti zápasů. Kometa prohrála venku už poosmé za sebou.

Domácí se v úvodu při vyloučení Ondřeje Němce do vyložené šance nedostali. Podobné to bylo u Komety při Tomečkově trestu, přestože ta domácí po celou dobu uzamkla v jejich obranném pásmu. Ve 13. minutě se mohli radovat domácí, ale Vejmelka zlikvidoval Harkabusovu možnost po přečíslení dvou na jednoho. Na druhé straně měl příležitost Zaťovič.

Po 37 vteřinách druhého dějství otevřela skóre Kometa, kdy se trefil z mezikruží Ondřej Němec. Energie se ubránila při Sičákově vyloučení a ve 24. minutě vyrovnala. Po Mikulíkově střele dorážel úspěšně Tuominen. Hned za sedm sekund Karlovy Vary vedly. Vejmelka neudržel Rýglovo nahození od červené čáry a puk za jeho záda snadno doklepl Kindl.

Domácí začali Kometu přehrávat a ve 32. minutě zvýšil na dvoubrankový rozdíl po krásné kombinaci Harkabus. Vejmelku vystřídal Jekel, který tak v extralize debutoval. Další možnost Energie měl Gorčík, který přestřelil. Přesnou mušku neměl ani na druhé straně Káňa.

V závěrečné třetině si hosté vytvořili velký tlak, ale na Honzíkovi ztroskotali Hynek Zohorna, Dostálek a Kvapil. Karlovarští hráči obětavě bránili, ale závěr si zkomplikovali při vlastní přesilovce. V 58. minutě při ní snížil po individuální akci Vincour. Výhru ale pečetil 15 vteřin před koncem při power play Brna do prázdné branky Gorčík.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Musím kluky pochválit. Udělali jsme dnes to, co jsme si řekli a na co jsme se připravovali. Kometa je silný soupeř a my jsme hráli pod dojmem posledního zápasu, v kterém jsme v Brně dostali osm gólů. To nás nutilo, abychom byli obezřetnější. Bylo velmi důležité, že se nám podařilo odskočit na dvougólové vedení, protože bránit vedení o jeden gól je těžké. I když jsme v závěru dostali druhý gól, tak jsme to uhráli."

Kamil Pokorný (Kometa Brno): "První třetina neměla až takové tempo, ale přesto si myslím, že jsme si v ní vytvořili nějaké šance ke skórování, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé třetině jsme šli hned při prvním střídání do vedení. Ale místo toho, aby nás to uklidnilo, tak jsme dostali dva naprosto netypické góly téměř z ničeho a mužstvo to poznamenalo asi více, než bychom potřebovali. Z toho potom pramenil i třetí gól. Potom jsme se těžko zvedali, i když ve třetí třetině jsme chtěli se zápasem něco udělat. Bojovali jsme s urputně hrajícím soupeřem, který při vedení cítil šanci, a samozřejmě i s časem. V momentech, kdy jsme mohli snížit ještě včas, tak jsme góly nedali a kontaktní gól přišel až v samém závěru. Vyrovnat jsme už nestihli."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Tuominen (Mikulík, Benák), 24. Gríger (Rýgl), 32. Harkabus (D. Kindl, Gríger), 60. Gorčík (Vachovec, Skuhravý) - 21. O. Němec (M. Erat, M. Kvapil), 58. Vincour (Štencel). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Lhotský, Kokrment. Vyloučení: 6:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4253.

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, T. Dvořák, Benák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Dušek, Mullane - D. Kindl, Gríger, Harkabus - Davídek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Brno: Vejmelka (32. Jekel) - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - Dostálek, F. Dvořák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.