Pardubice - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v souboji dvou nejhorších týmů extraligy na ledě Pardubic 3:2 a svému soupeři se v tabulce přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. Pro Energii to byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Dynamo potřetí za sebou nebodovalo.

Pardubický klub před samotným utkáním slavnostně vyvěsil dres Josefa Palečka, který vyhrál ligový titul jako hráč s Pardubicemi v roce 1973 a shodou okolností také jako trenér Karlových Varů v roce 2009. Dynamo také do první třetiny zápasu nastoupilo v historických dresech bez reklam.

Pocta legendě však domácím od začátku nevycházela. Energie byla střelecky výrazně aktivnější a brzy si vypracovala zasloužené vedení. Na branku Tomáše Dvořáka ve čtvrté minutě dokázal za chvíli při přesilovce zareagovat Sýkora, ale po pěkné individuální akci Gorčíka z deváté minuty se hosté opět dostali do vedení. Chybující obrana Dynama jim navíc nabízela další šance a před Hüblem bylo neustále rušno.

Postupem času se z prořídlých tribun začal ozývat pískot, až pardubičtí diváci ve druhé třetině úplně ztichli. Jejich trápení navíc umocnil ve 27. minutě Rachůnek, který přízemní ranou od mantinelu zvýšil karlovarský náskok.

Další ránu mohli hosté zasadit při pětiminutové přesilovce za faul Johnsona, ovšem tu si domácí pohlídali. Dynamo se do šancí začalo dostávat až ve druhé polovině zápasu. Tomášek ještě ranou z mezikruží neuspěl, ale Čáslavova tvrdá střela chvíli před pauzou už znamenala snížení.

K dalším možnostem se Pardubice dostávaly ztuha. Karlovy Vary dobře bránily a díky dvěma přesilovkám v řadě držely hru daleko od Honzíka. A to ještě Tomeček pohrdl odkrytou brankou, kterou minul asi ze tří metrů. Nemuselo ho to mrzet dlouho, protože Dynamo bylo v ofenzívě bezzubé. Jedinou vážnější šanci neproměnil Rolinek, proti jehož střele se stihl Honzík přesunout. Zmar Dynama završil v závěru Sýkorův faul a Energie dohrála zápas v klidu.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Rohlík (Pardubice): "Čekali jsme náročné utkání, které asi nebude zrovna krásné. Opět jsme v první třetině dostali po chybách góly. Snažili jsme se hráče usměrňovat, aby mysleli jen na důležitost utkání a ne na to, co se děje s klubem. Ten zápas byl ale z naší strany špatný. Karlovy Vary jsme dokázali přetlačit jen při přesilovce, jinak ve hře pět na pět jsme byli horší a soupeř zaslouženě vyhrál."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že to bude především psychicky náročné utkání, protože jsme pořád vzadu a dotahujeme ztrátu. Do zápasu jsme vstoupili dobře a vstřelili gól, ale poté jsme neuhlídali přesilovku soupeře. Zápas se pro nás vyvíjel hodně slušně, měli jsme řadu příležitostí, ale pořád se trápíme v koncovce a hlavně nás ubíjejí naše přesilovky, konkrétně součinnost a načasování. Tým si jinak zaslouží pochvalu za to, jak utkání zvládl."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Sýkora (Nahodil, Redenbach), 39. Čáslava (Redenbach) - 4. Tomáš Dvořák (Gorčík, Vachovec), 9. Gorčík, 27. T. Rachůnek (Tuominen, Mikulík). Rozhodčí: Hodek, Kika - Blümel, Barvíř. Vyloučení: 6:5, navíc Johnson (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6414.

Pardubice: J. Hübl - L. Havlík, Schaus, Čáslava, Leduc, Ovčačík, Ščotka, Nedbal - P. Sýkora, Redenbach, Johnson - Klimenta, Nahodil, Rolinek - M. Beran, Tomášek, Hubáček - Bárta, T. Kaut, Starý. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Karlovy Vary: Honzík - Benák, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, Tomáš Dvořák, Baránek - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Dušek, Mullane - Flek, Gríger, D. Kindl. Trenéři: Tlačil a Antonik.